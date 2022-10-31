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歡度萬聖節！ 南市議員呂維胤變裝快閃特色公園

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員呂維胤變裝蝙蝠公爵，與「維胤蛙」帶著糖果，到特色公園散播歡樂。圖／呂維胤提供
台南市議員呂維胤變裝蝙蝠公爵，與「維胤蛙」帶著糖果，到特色公園散播歡樂。圖／呂維胤提供

今天是萬聖節，台南議員呂維胤化身蝙蝠公爵，與「維胤蛙」戴著糖果，前往安平港濱歷史特色公園及南區健康綠洲公園，陪小朋友過快樂的午後時光，也給孩子們帶來驚喜。

今天下午，呂維胤和「維胤蛙」帶著一桶桶的糖果和卡通貼紙，到港濱歷史特色公園及健康綠洲公園與親子歡度萬聖節，現身就成為全場焦點，現場充滿大小朋友歡笑聲，小朋友希望「維胤蛙」能常來和他們玩。

南區、北區市議員候選人呂維胤指出，為提供孩童優質的遊戲場所，向市府爭取設置大恩公園、竹溪公園、明和公園、水萍塭公園、灣裡休閒公園以及安平港濱歷史公園等特色公園，讓親子共遊、小孩放風。也要求市府推出人口減少因應對策，從孕婦福利、生育補助、嬰幼兒照護環境等著手，盡速改善各項會造成人口減少的問題，讓台南成為宜居城市。

議員 台南 親子

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