嘉縣團體滿50歲民眾30人打流感 衛生局派人服務

嘉義縣衛生局今天表示，開設醫護人員到企業團體接種流感疫苗服務，只要揪團年滿50歲以上民眾30人，即可與當地衛生所預約，派人前往指定地點為民眾接種。

衛生局今天發布新聞稿表示，第二階段流感疫苗11月1日開打，開放50至64歲民眾接種；嘉義縣企業團體揪團50歲以上民眾滿30人要一起接種流感疫苗，打電話到當地衛生所預約，就派人前往為民眾接種。

衛生局長趙紋華說，打流感疫苗是預防流感最有效的方法，今年全面採用四價流感疫苗，縣府規劃多元接種服務模式，除增加派人到企業團體接種，還包括增設接種合約院所、3+1行動醫療車、社區巡迴設站，提供接種便利性。

趙紋華特別提醒，面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及流感雙重威脅民眾不可掉以輕心，前往接種疫苗時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康冊、孕婦手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施。

嘉縣截至10月27日共9萬2833人完成接種流感疫苗，全縣人口涵蓋率約18.98%，為達群體免疫降低老小感染重症及死亡發生，縣長翁章梁呼籲在流行高峰期前，可接種的縣民盡速完成接種，提升身體免疫力。