快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

嘉縣團體滿50歲民眾30人打流感 衛生局派人服務

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉義縣衛生局今天表示，開設醫護人員到企業團體接種流感疫苗服務，只要揪團年滿50歲以上民眾30人，即可與當地衛生所預約，派人前往指定地點為民眾接種。

衛生局今天發布新聞稿表示，第二階段流感疫苗11月1日開打，開放50至64歲民眾接種；嘉義縣企業團體揪團50歲以上民眾滿30人要一起接種流感疫苗，打電話到當地衛生所預約，就派人前往為民眾接種。

衛生局長趙紋華說，打流感疫苗是預防流感最有效的方法，今年全面採用四價流感疫苗，縣府規劃多元接種服務模式，除增加派人到企業團體接種，還包括增設接種合約院所、3+1行動醫療車、社區巡迴設站，提供接種便利性。

趙紋華特別提醒，面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及流感雙重威脅民眾不可掉以輕心，前往接種疫苗時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康冊、孕婦手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施。

嘉縣截至10月27日共9萬2833人完成接種流感疫苗，全縣人口涵蓋率約18.98%，為達群體免疫降低老小感染重症及死亡發生，縣長翁章梁呼籲在流行高峰期前，可接種的縣民盡速完成接種，提升身體免疫力。

流感疫苗 衛生局 衛生所

延伸閱讀

嘉義縣社區複合式健康篩檢服務20年！未來結合AI判讀

嘉義縣國際身障者日布袋登場 翁章梁籲縣內買彩券

黑嘉嘉拍片行銷嘉義縣 榮獲坎城世界影展最佳廣告

博士搖籃！義竹國小表揚9位卓越校友 翁岳生頒獎翁章梁

相關新聞

2022神木下婚禮 15對新人體驗鄒族婚禮「打屁股」儀式

為打造獨一無二森林系婚禮，阿里山國家風景區管理處今日在森鐵阿里山車站內，舉行第16屆神木下婚禮，共15對新人參加；阿里管...

西拉雅風管區成立17年 台灣好行菱波官田線11月免費搭

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處11月26日歡度成立17年，與遊客分享喜悅，11月全月推出「台灣好行-菱波官田線」免費...

在地職人／木雕半世紀手藝傳兒子 文昌筆不但能寫還妙筆生花

雲林縣斗南鎮連興車木創辦人謝連春投入車枳木雕刻半世紀，專製聚寶盆、文昌筆及花瓶等木雕工藝品，近年兒子謝政頴也投身工藝，傳承父親手藝，並跨域與花藝業者合作，讓文昌筆與乾燥花蹦出新火花，賦予傳統木雕新價值。

次醫療區畫分嘉縣市兩樣情 嘉市喊話增病床 立委願協助

嘉義縣水上鄉原與嘉市屬同一個次醫療區，縣府公布水上獲核定畫到太保區，此舉恐使嘉市醫院新增病床受限。縣長翁章梁日前說有助沿...

人口老化嚴重但長青食堂找嘸志工 雲林打造首間中央廚房

雲林縣高齡人口比達19.7%，是高齡城市，已在160村里開辦長青食堂，但有些村里人口嚴重老化，找不到志工負責伙食，無法順...

哇！4米高陶藝馬賽克冰棒地景 嘉義南靖糖廠揭幕

嘉義縣南靖糖廠出現1支4米高冰棒，原來是嘉義縣文化基金會藝術下鄉「陶藝扎根」，在今年進入到水上鄉南靖社區，巨型冰棒地景由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。