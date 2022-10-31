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人口老化嚴重但長青食堂找嘸志工 雲林打造首間中央廚房
雲林縣高齡人口比達19.7%，是高齡城市，已在160村里開辦長青食堂，但有些村里人口嚴重老化，找不到志工負責伙食，無法順利開辦，眼看著中年變老年、雙老變孤老，雲林縣以斗南鎮作為示範鄉鎮，開辦雲林第1所長青食堂中央廚房，縣長張麗善今天到場參加開工儀式。
長青食堂中央廚房總樓地板面積約60坪，主要分為4個區域，包括廚房區、辦公區、大型洗滌區、戶外設備區，其中廚房區更細分洗碗區、出餐區、烹飪區、蔬果處理區、收穫撿菜區、入庫處理區、乾貨區、冷藏區、冷凍區，也在戶外設有油水分離區及儲物間。
鎮長沈暉勛說，長青食堂中央廚房終於出現曙光，在今天順利動工，讓雲林長者中午可以「呷一頓熱」；長青食堂中央廚房開出的午餐菜單都經過營養師精算，是符合長者營養需求的專屬菜單，希望正式開煮後，能受長者喜歡。
張麗善說，雲林是一座高齡城市，當雙老逐漸變成孤老時，高齡長者福利亟需重視，已有些村里因人口嚴重老化，找不到長青食堂志工，而無法開辦，在此情形下，以斗南作為長青食堂中央廚房示範基地，由中央廚房承擔責任，落實就近就地照顧長者。
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