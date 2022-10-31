哇！4米高陶藝馬賽克冰棒地景 嘉義南靖糖廠揭幕

嘉義縣南靖糖廠出現1支4米高冰棒，原來是嘉義縣文化基金會藝術下鄉「陶藝扎根」，在今年進入到水上鄉南靖社區，巨型冰棒地景由陶藝大師李俊蘭指導地方50位學童，青年及長輩共同創作，將成為行銷南靖糖廠新地標。

南靖好棒棒地景，以百年南靖糖廠冰棒為主元素，由靖和社區、南靖社區、三鎮社區和南靖國小師生，共50位學青銀世代，各自發揮在地的記憶點創作陶板畫，燒製後，將作品黏在4公尺高馬賽克巨型冰棒上。

翁章梁表示，南靖為擁有歷史與文化底蘊的百年社區，糖廠保存老火車頭、防空洞、糖鐵等文物，還有被列為歷史建築的南靖火車站在前方，創作者們以地方特色製作陶板，讓在地文化藉由藝術創作推展行銷出去。

「這個是我做的啦！」社區黃春幸阿嬤比著冰棒上方說，創作是不困難，只是老人家眼睛不好，做的不夠漂亮；南靖國小外師Angela說，能學習南靖在地的歷史，是很棒的事，雖然比預期想的困難，但是很美好的過程；國小五年級葉同學表示，只有看過別人做過，卻沒有親手體驗，覺得滿好玩的。

陶藝家李俊蘭表示，以陶藝基礎教育是很好的扎根課程，尤其南靖有重要的歷史建物、故事及文化，為創作題材增亮點，可看到許多作品都是以地方風景，製作出具在地特色陶板，非常難得可貴。

執行長陳尚雍說，老少共學一直是基金會在做的事情，希望藝術下鄉可以持續下去，讓社區找到自己在的光榮感，進一步認識自己的故鄉。

南靖國小校長曾俊銘指出，陶藝這區塊是學校長久以來比較欠缺，這次爭取到基金會藝術下鄉課程，算是階段性完整認識陶藝知識，有很深化的意義。