嘉市購物節登錄金額破6億 房屋、休旅車得主都在這消費

2022嘉義市購物節登錄發票抽獎，最大獎輕豪宅、貳獎油電休旅車的得獎者，都是在博愛路的家樂福消費，房屋得主嘉義縣張小姐說，接到電話通知以為詐騙，本來想掛電話；至於累計登錄發票金額最高的達1499萬，為嘉縣黃小姐購買房屋，獲頒LV名牌包。

市長黃敏惠今頒獎，表示購物節舉辦到第3屆，總登錄發票金額從2億、4億，到本屆達6.3億元，讓人感受到嘉市不輸六都，能邁向台灣新都心。

本屆購物節共有2人登錄發票的金額破千萬元、36人破百萬元，最高的是嘉義縣黃小姐，登錄1499萬5419元，獲得嘉購王頭銜，據了解是購買房產；黃敏惠頒給她價值13萬的LV包。

購物節抽獎的首獎為金石龍悅輕豪宅，25.44坪、價值737.7萬元，貳獎為TOYOTA RAV4油電款，另有多輛GOGORO；輕豪宅得主約30歲張小姐，在家樂福嘉義店消費3517元，她說，自己服務業，買一些生活必需品，總登錄金額不到萬元，根本沒料到沒中獎，接到通知電話非常的意外，以為是詐騙集團，一度想掛掉，本身就有房屋，因中獎突然，還沒想好怎麼處理。

油電休旅車得主為嘉縣太保47歲黃先生，也在家樂福嘉義店購物，他說，買2台冷氣共花3萬5700多元，每年都有參加購物節，沒中獎過，這次總登錄近10萬元；由於妻子有先看臉書公布得獎名單，雖姓名沒完全，就感覺應得獎了，很興奮，車子將研議如何讓家人使用。

由於兩大獎得主都在家樂福消費，家樂福今現場加碼，送每人3000元禮券。