「以因應未來戰爭需求」 台南推動全民救護學傷口止血

台南8月發生震驚社會的雙警命案，台南市衛生局最近在新化分局舉辦員警自救訓練，同時採購止血紗布與止血帶，配發在全市的警察巡邏車上，未來一旦有遇到緊急需求可以自救或協助同仁。

衛生局長許以霖表示，不只要幫員警上課，之後也會針對一般民眾授課，以因應未來一旦台灣受到攻擊發生戰事造成死傷的需求，「即使很多人不願面對，仍應盡早準備」。

衛生局醫事科指出，在雙警命案發生後，第一時間就捐贈給市警局70份的止血紗布，最近還將再採購止血紗布與止血帶，配發在全市約450輛的警察局巡邏車上，搭配員警自救訓練，以因應類似意外再發生時，減少人員傷亡。

雙警命案發生過程中，兩名追查竊車嫌犯的警員，遭到凶嫌以刀割傷，當場血流不止死亡，嫌犯雖然事後被逮，仍無法挽回兩條年輕的生命，也喚醒社會關注員警執勤間的安全問題。

衛生局10月31日在新化分局舉辦訓練，邀請消防局的高級救護技術員（EMTP）教授100名的員警，遇到出血受傷時如何運用巡邏車上的救護包，搶救自己或同僚。

衛生局表示，止血紗布上有可以促進血液凝固的藥物，比起一般的紗布更能止血，而如果傷口很大或有斷肢情況，則需搭配止血帶，一旦發生意外時，員警要自救可能有困難，但如果有同僚靠近，可以在救護車尚未到場前的緊急搶造時刻，先進行急救，可提高存活率。

醫事科表示，新化分局受訓員警來自全市各分警局，這項訓練會持續，希望能做到每一位員警都能熟悉救護技術，未來EMTP可能會巡迴全市，前往各地教授。

許以霖則表示，這項技巧未來也會安排讓一般民眾有受訓的機會，以因應未來可能發生的戰事需求；衛生局表示，由於一般民眾沒有止血紗布或止血帶等裝備，教授的方式必須不一樣，未來可能會分不同的年齡，教授急救方式，而各縣市中，目前推動這項「全民學救護」計畫的縣市並不多。