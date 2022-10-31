嘉義縣社區複合式健康篩檢服務20年！未來結合AI判讀

嘉義縣社區複合式健康篩檢20年了！累計服務超過41萬人，昨天在創新學院辦理「感恩20感謝有您」感恩會；縣長翁章梁期會上表示，期勉持續攜手朝精準防治、健康嘉義努力，讓複合式篩檢邁向下一個20年。

縣長翁章梁上任後，開始擴增篩檢項目，更導入智慧科技，提供心房顫動篩檢、智慧眼底鏡檢查等，行動醫療車也綠能升級，首創整合智慧、科技、綠能的「樂齡醫療專車、婦女保健專車」也在今年打造完成，嘉義縣行動醫療成功進化為3.0版，為全國先例。

翁章梁說，社區複合式健康篩檢於民國91年開辦，「慈濟」已成為複篩的人文照護標誌，每一場篩檢都有慈濟醫護團隊的專業服務，20年來不畏烈日風雨，大家攜手走過每一個鄉鎮村里、校園，服務超過41萬人。

翁章梁也感謝，期間嘉義長庚、慶昇、台中榮總、嘉榮等醫院及學術單位、民間團體的共同付出，他說，有大家的堅持努力，才能讓複篩走過20年。

立委陳明文說，當縣長時就發現嘉義縣面臨人口老化跟醫療資源不足的問題，於是民國91年10月在布袋國小辦第一場社區複合式篩檢，把醫護團隊直送村里，提供全套式免費健康篩檢服務，92年首部行動醫療車完工，開啟送醫療到村里的行動醫療歷史新頁！

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣社區複合式篩檢，平均每場服務800至1000人，最高服務紀錄達1446人，服務20年，發現肺癌、肝癌、眼科及心房顫動等異常約2500人，均轉診做後續追蹤治療。