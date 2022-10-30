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女力創業 嘉義市9團隊獲10萬激勵金 她們返鄉走出新路

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，市長黃敏惠（前排左二）今天頒獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，市長黃敏惠（前排左二）今天頒獎。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」，9組獲選團隊提供10萬元圓夢計畫獎勵金、業師輔導，得獎團隊今於嘉義文創園區設攤；其中也有返鄉發展，原當藥局店長的張鈺梅，回嘉市用Podcast採訪創業故事；黃虹瑜花6年創作「出走與回歸」故事手冊、牌卡、語錄，療癒身心。

張鈺梅說，大學就讀醫檢科系，曾在北部藥局當過店長，不過覺得工作與生活品質沒有嘉義好，萌生創業念頭，2018年時回來住嘉義市，自媒體當紅，決定嘗試Podcast，每日更新的頻率錄了快200集，增進不少表達能力。

為了參加社會創新及社會企業競賽，張鈺梅另創「誰響回嘉－非典型錄音現場」節目，成功獲選，她說，之前受眾20至30歲，此次專注回嘉義創業、工作的女性或年輕人，聊聊自己故事，也提供有相同念頭的人一些建議和方向。

黃虹瑜則是大學讀植物醫學的科系，後來學習色彩心理學、靈性色彩等，又接觸禪繞畫，她認為顏色能反映心理狀態，想用顏色來溝通，2016年起畫10多幅作品，進一步創「出走與回歸」猴子的內在英雄旅程故事，她也北漂10多年後返回嘉義創業。

黃虹瑜說，參加競賽後打造整套手冊、牌卡、語錄卡，讓心理諮商諮詢、家長陪伴小孩等能使用，能講故事，語錄卡也是全由她手寫，藉此探索心理狀態。

黃敏惠今頒獎指出，33組團隊中評選出9組，9組都已完成營業登記，「世界上最快樂的事，莫過於為理想而奮鬥」；得獎團隊「Back to Basics返璞歸真」蔡佳慧利用印刷失敗的包裝紙，製作小側包送黃敏惠，命名市長包，黃展現支持，當場下訂10個。

9組獲獎團隊為「舟墨」、「巧藝拾衫衣作坊」、「聊草‧療草」、「虹魚色彩藝文工作室」、「布吾可能」、「嘉藝美食料理團」、「薪雅刻印工坊」「Back to Basics 返璞歸真」、「誰響回嘉-非典型錄音現場」。

嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，市長黃敏惠（右五）今天頒獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，市長黃敏惠（右五）今天頒獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，今於嘉義文創園區展覽。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，今於嘉義文創園區展覽。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，今天頒獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，今天頒獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右二）今天頒獎給「社會創新及社會企業創業競賽」9組獲獎者，獲贈特色商品。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右二）今天頒獎給「社會創新及社會企業創業競賽」9組獲獎者，獲贈特色商品。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，市長黃敏惠（前排左一）今天頒獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，市長黃敏惠（前排左一）今天頒獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，市長黃敏惠（前排左一）今天頒獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」共9組獲獎，市長黃敏惠（前排左一）今天頒獎。記者林伯驊／攝影
市長黃敏惠（右）今天頒獎給「社會創新及社會企業創業競賽」9組獲獎者，獲贈用印壞的包裝紙，創作的專屬「市長包」。記者林伯驊／攝影
市長黃敏惠（右）今天頒獎給「社會創新及社會企業創業競賽」9組獲獎者，獲贈用印壞的包裝紙，創作的專屬「市長包」。記者林伯驊／攝影

嘉義 創業 黃敏惠

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