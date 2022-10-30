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公園上廁所被看光光！ 設計不佳缺隱蔽性 廠商緊急補強

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
斗六膨鼠森林公園公廁已加裝門板。記者黃于凡／攝影
斗六膨鼠森林公園公廁已加裝門板。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗六市著名景點「膨鼠森林公園」日前遭民眾指控，花470萬元蓋新廁所，卻蓋了缺乏隱蔽性的露天廁所，如廁極易被窺視；斗六市公所到場查看後，立即請廠商加裝門板，增加如廁隱私，並表示，未來若有需改善之處，公所都將全力配合。

網友在臉書發文嘲諷斗六市公所「花400多萬元蓋公開透明公廁」，暗指男生進門如廁，只要使用前幾個小便斗，就會被門口的人看光光，且為了通風及採光，女廁上方鏤空空間過大，有心人士只要拿自拍棒由上往下偷拍，就能一覽無遺，讓人不敢使用新建廁所。

斗六市公所主任秘書楊劍銘說，膨鼠公園內的公廁尚未驗收，在接獲民眾反映後，立即派人到場查看，認為確實有改善必要，已聯絡施工廠商加裝門板，未來若有民眾陳情缺失也將持續改進，讓更多家長放心帶著小孩踏青出遊，成為親子喜愛的膨鼠森林公園。

斗六市公所也表示，膨鼠森林公園另一側的金瓜鼠樂園即將完工，設置滑板運動場、膨鼠攀爬設施，也有涵管沙坑、滑草區等，並打造膨鼠圖樣草皮，盼打造成為中部首屈一指的特色公園，提供完善且安全的休憩空間，預計11月底前完工。

斗六膨鼠森林公園公廁已加裝門板。記者黃于凡／攝影
斗六膨鼠森林公園公廁已加裝門板。記者黃于凡／攝影

斗六 森林公園 公廁

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