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2022嘉義長庚紀念醫院永慶盃路跑 今晨近萬人健康開跑
2022永慶盃路跑今晨在縣治特區鳴槍起跑，賽事分為3公里和8公里兩組，吸引近萬人報名參加；嘉義縣長翁章梁表示，感謝長庚紀念醫院在疫情期間擔任新冠肺炎重症患者的專責醫院，也鼓勵鄉親要維持規律運動。
路跑8公里路線，沿故宮南院園區景觀道，民眾健康路跑同時能享受在地藝文地標景緻，有「最速雙胞胎」的田徑選手張秝羚、張秝榕前來擔任路跑鳴槍貴賓，與縣長翁章梁、立委蔡易餘及嘉義長庚醫院院長楊仁宗等人鳴槍起跑，為跑友加油。
翁章梁致詞表示，感謝長庚紀念醫院醫護人員，在疫情期間不論再怎麼辛苦、再怎麼累，提供民眾最完善的醫療服務，一同走過1000多個齊心抗疫的日子，也鼓勵鄉親要維持規律運動，維持身、心、靈健康。
院長楊仁宗說，嘉義長庚紀念醫院在嘉義守護鄉親健康已20年，為宣揚創辦人王永慶先生畢生堅持規律運動及社會關懷精神，透過推動全民運動，引領國人重視健康，永慶盃路跑活動已成為嘉義地區最大型路跑活動之一，理念深獲民眾肯定支持。
今天活動現場由長庚醫院整合專業醫療團隊與公益團體，提供中醫諮詢、器官捐贈、病人安全、失智症宣導、用藥安全等健康促進宣導攤位，並有活動吉祥物「阿波」現身活動會場，與民眾熱情互動。
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