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危樓斥近2億元重建 南市白河公所動工暫搬運動公園辦公
已有56年的台南市白河區公所因建物老舊成危樓將原地拆除重建，今上午舉行動土典禮，預計後年完工，未來白河戶政事務所也將一併遷入，公所明（31）日搬遷，下月1日起暫落腳白河運動公園辦公。
白河區三民路與中山路交叉路口的白河區公所是1965年12月底原址重建，為獨棟2層西式建築，1966年1月啟用迄今逾56年，因建物老舊耐震補強且空間不敷使用，地方多年前爭取改建，市長黃偉哲上任後指示加快進度獲內政部核定，2020年起歷經5次流標，因近期營建物價不斷攀升，市府增加經費4474萬餘元，總經費為1億9950萬元，今年8月11日在第7次招標時順利決標。
公所上午舉行儀式，曾任白河鎮長的市議員張世賢、劉米山及市議員蔡育輝、李宗翰等人及多名里長與會。動土典禮現場特別邀請了「白河國小太鼓隊」演出，為動土典禮揭開序幕。
台南市長黃偉哲上午也出席，黃偉哲表示，白河區公所重建後，最重要的是增加建物本身耐震、提升整體安全性，未來還會將「戶政事務所」以及「社區公共托育家園」都納入廳舍中，提供更方便的洽公與社區化托育空間。
白河區長董麗華說的，公所建物規畫為興建地下1層、地上3層，總樓地板面積約1231坪，預計後年完工。除公所，鄰近白河戶政事務所將一併遷入，民眾洽公將更方便，同時也將設置「社區公共托育家園」，落實托育在地社區化目標。
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