聽新聞
test
0:00 / 0:00

危樓斥近2億元重建 南市白河公所動工暫搬運動公園辦公

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
白河公所外觀多次耐震補強即拆除重建。記者謝進盛／攝影
白河公所外觀多次耐震補強即拆除重建。記者謝進盛／攝影

已有56年的台南市白河區公所因建物老舊成危樓將原地拆除重建，今上午舉行動土典禮，預計後年完工，未來白河戶政事務所也將一併遷入，公所明（31）日搬遷，下月1日起暫落腳白河運動公園辦公。

白河區三民路與中山路交叉路口的白河區公所是1965年12月底原址重建，為獨棟2層西式建築，1966年1月啟用迄今逾56年，因建物老舊耐震補強且空間不敷使用，地方多年前爭取改建，市長黃偉哲上任後指示加快進度獲內政部核定，2020年起歷經5次流標，因近期營建物價不斷攀升，市府增加經費4474萬餘元，總經費為1億9950萬元，今年8月11日在第7次招標時順利決標。

公所上午舉行儀式，曾任白河鎮長的市議員張世賢、劉米山及市議員蔡育輝、李宗翰等人及多名里長與會。動土典禮現場特別邀請了「白河國小太鼓隊」演出，為動土典禮揭開序幕。

台南市長黃偉哲上午也出席，黃偉哲表示，白河區公所重建後，最重要的是增加建物本身耐震、提升整體安全性，未來還會將「戶政事務所」以及「社區公共托育家園」都納入廳舍中，提供更方便的洽公與社區化托育空間。

白河區長董麗華說的，公所建物規畫為興建地下1層、地上3層，總樓地板面積約1231坪，預計後年完工。除公所，鄰近白河戶政事務所將一併遷入，民眾洽公將更方便，同時也將設置「社區公共托育家園」，落實托育在地社區化目標。

未來完工後的公所建物示意圖。記者謝進盛／攝影
未來完工後的公所建物示意圖。記者謝進盛／攝影
白河公所已有56年屋齡，建物老舊。記者謝進盛／攝影
白河公所已有56年屋齡，建物老舊。記者謝進盛／攝影
白河區公所上午動土，地方以辦喜事心情迎接這一刻。記者謝進盛／攝影
白河區公所上午動土，地方以辦喜事心情迎接這一刻。記者謝進盛／攝影
危樓斥近2億元重建， 南市白河公所今上午動工，預計後年完工。記者謝進盛／攝影
危樓斥近2億元重建， 南市白河公所今上午動工，預計後年完工。記者謝進盛／攝影

延伸閱讀

謝龍介搶救台南舊魚市場 市府：無拆與不拆的問題

影／善化段電車線斷裂要南市府賠 黃偉哲不悅批台鐵急卸責

從里長、議員再戰市長！謝龍介拚翻轉當選率35% 黃偉哲49.5%

赤嵌萬神節「萬神踩街」 西洋萬聖節裝神弄鬼齊聚台南

相關新聞

公園上廁所被看光光！ 設計不佳缺隱蔽性 廠商緊急補強

雲林縣斗六市著名景點「膨鼠森林公園」日前遭民眾指控，花470萬元蓋新廁所，卻蓋了缺乏隱蔽性的露天廁所，如廁極易被窺視；斗...

女力創業 嘉義市9團隊獲10萬激勵金 她們返鄉走出新路

嘉義市政府針對女性及弱勢「社會創新及社會企業創業競賽」，9組獲選團隊提供10萬元圓夢計畫獎勵金、業師輔導，得獎團隊今於嘉...

2022嘉義長庚紀念醫院永慶盃路跑 今晨近萬人健康開跑

2022永慶盃路跑今晨在縣治特區鳴槍起跑，賽事分為3公里和8公里兩組，吸引近萬人報名參加；嘉義縣長翁章梁表示，感謝長庚紀...

危樓斥近2億元重建 南市白河公所動工暫搬運動公園辦公

已有56年的台南市白河區公所因建物老舊成危樓將原地拆除重建，今上午舉行動土典禮，預計後年完工，未來白河戶政事務所也將一併...

謝龍介搶救台南舊魚市場 市府：無拆與不拆的問題

國民黨台南市候選人競選總部今指市府觀光旅遊局重啟拆除河樂廣場南邊「魚市場」，並興建旅館計畫，批市長黃偉哲市長的文化水準，...

萬聖節台南立人國小來裝ㄍㄨㄟˇ 用古蹟美學驚豔鄰里

台南富信大飯店為加強對「美學涵養、創意發想、文創與寓教於樂精神」的重視，昨天和長期推動古蹟美學的立人國小學孩童一同加入「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。