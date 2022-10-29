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全台最美台南森山市集 搶先體驗統一麵「小時光麵館」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南森山市集有全台最美市集之稱，在台南起家的統一麵首度以「小時光麵館」參展。記者吳淑玲／攝影
台南森山市集有全台最美市集之稱，在台南起家的統一麵首度以「小時光麵館」參展。記者吳淑玲／攝影

台南森山市集在台南美術館2館戶外登場，有全台最美市集之一，每年都造成轟動，在台南起家長達50多年歷史的統一麵，今年首次以統一麵發展出的「小時光麵館」參加，不僅現場可體驗如麵館現煮般的好麵工藝，同時也與日本插畫家茂苅恵合作推出限量提袋，讓生活、藝術與美味一次到位。

森山市集總策展人謝小五從小就對統一麵具有深厚情感，對他而言一碗麵吃的不只是熟悉美味，背後更有濃厚的情感記憶，因此當統一麵推出小時光麵感系列影片時，感到十分驚豔，統一麵將小時光麵館從螢幕裡推向螢幕外，推出全新新品-小時光麵館系列，跳脫泡麵侷限，唯美展現如麵館現煮般的幸福味。

森山市集從28日至30日天，統一麵小時光麵在這3天限時開幕，邀約民眾來參與這場美感的饗宴。

台南美術館

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