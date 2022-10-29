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遭控刁難雲林養豬業者申請百億基金 縣府喊冤這樣說

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府回應中央補助養豬百億基金申請爭議，強調盡全力協助豬農。本報資料照
雲林縣政府回應中央補助養豬百億基金申請爭議，強調盡全力協助豬農。本報資料照

農委會祭出百億基金補助養豬業者進行產業升級，民進黨雲林縣長候選人劉建國今指出，縣府對相關補助流程設下重重關卡，使豬農感受申請不易、質疑是否「不想把錢給豬農？」今多名業者至劉的競選總部陳情，並表達支持態度；縣府對此回應，中央編列的預算有限，而申請人數眾多，縣府因應實施配套條件設定，為符期待也已調整修正，反駁絕無指涉之事。

雲林縣養豬協會成員說，中央雖補助養豬百億基金，但雲林縣政府設下重重關卡，補助好像是不想給養豬農一樣，今年經強烈反映後，才終於放鬆一點，今召集其他成員力挺劉建國，盼「中央、地方一條心」，讓百億基金真正用在豬農身上。

劉建國表示，因與豬農有革命情感，且台灣養豬產業正在起飛，不可有任何阻礙，未來若入主縣府，將致力推展農業生技產業，進一步在北港設置「農業創新加值園區」，由中央直接介入補助，加值雲林農業，未來整隻豬都能與生物科技結合。

縣府農業處說明，針對養豬產業轉型升級計畫（百億基金）申請情況，去年經縣府調查，豬農需要4億9870萬元，中央核定1億2500萬（資本門）；今年經縣府調查且經農委會輔導團隊補助審認核定總金額為4億3000萬元，但目前帳面上核定1.4億元（資本門）。

縣府強調，讓豬農權益獲得照顧，是不分黨派的一致共識，尤其縣長張麗善堅決反對萊豬進口，除要守護食安，也要維護豬農生計，縣府會持續與農委會配合，協助豬農完成申請程序，也盼明年中央給出更充裕的補助金額。

雲林縣養豬協會成員今至民進黨雲林縣長候選人劉建國競選總部表達支持立場。圖／劉建國競選總部提供
雲林縣養豬協會成員今至民進黨雲林縣長候選人劉建國競選總部表達支持立場。圖／劉建國競選總部提供

雲林 劉建國 農委會 2022大選 張麗善

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