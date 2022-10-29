遭控刁難雲林養豬業者申請百億基金 縣府喊冤這樣說

農委會祭出百億基金補助養豬業者進行產業升級，民進黨雲林縣長候選人劉建國今指出，縣府對相關補助流程設下重重關卡，使豬農感受申請不易、質疑是否「不想把錢給豬農？」今多名業者至劉的競選總部陳情，並表達支持態度；縣府對此回應，中央編列的預算有限，而申請人數眾多，縣府因應實施配套條件設定，為符期待也已調整修正，反駁絕無指涉之事。

雲林縣養豬協會成員說，中央雖補助養豬百億基金，但雲林縣政府設下重重關卡，補助好像是不想給養豬農一樣，今年經強烈反映後，才終於放鬆一點，今召集其他成員力挺劉建國，盼「中央、地方一條心」，讓百億基金真正用在豬農身上。

劉建國表示，因與豬農有革命情感，且台灣養豬產業正在起飛，不可有任何阻礙，未來若入主縣府，將致力推展農業生技產業，進一步在北港設置「農業創新加值園區」，由中央直接介入補助，加值雲林農業，未來整隻豬都能與生物科技結合。

縣府農業處說明，針對養豬產業轉型升級計畫（百億基金）申請情況，去年經縣府調查，豬農需要4億9870萬元，中央核定1億2500萬（資本門）；今年經縣府調查且經農委會輔導團隊補助審認核定總金額為4億3000萬元，但目前帳面上核定1.4億元（資本門）。