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赤嵌萬神節「萬神踩街」 西洋萬聖節裝神弄鬼齊聚台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
赤嵌萬神節下午登場，市長黃偉哲到場同樂。圖／台南市府提供
赤嵌萬神節下午登場，市長黃偉哲到場同樂。圖／台南市府提供

台南市「赤嵌萬神節」今天在全美戲院前的街道登場，接連2天邀請來自各地的陣頭團隊齊聚鬥鬧熱，還首度舉辦萬神踩街遊行，以及由赤崁商家、府城老品牌和特色青創品牌共同組成的「朋派市集」，附近海安路也有西洋萬聖節活動，市長黃偉哲表示，多元精采的文化信仰同時在台南上演，歡迎大家前來體驗。

黃偉哲傍晚抵達赤崁萬神節活動現場，與參加活動的民眾致意互動。黃偉哲表示，台南是萬神之都，擁有豐富的廟宇信仰及藝陣文化，今年赤崁萬神節舉辦邁入第3年，聚集了許多喜愛台灣宗教文化的好朋友，他也大力推薦活動現場商圈與市集店家，充滿府城在地特色以及各式文創品牌，再搭配持續進行的台南購物節活動，消費滿百可登錄抽獎，讓民眾周末的台南之旅一次滿足。

赤嵌朋派商圈理事長吳俊誠表示，赤嵌萬神節今年邁入第3年，今年以台灣首廟天壇（天公廟）為值星宮廟，首次以值星宮廟概念帶入，在玉皇上帝的號令下，邀請全台白龍庵什家將、宜蘭三星大隱鍾馗王爺廟伏魔五將軍等多個陣頭、表演藝術團體前來朝聖，於天壇廟埕前演出，再踩街至永福路的活動主場地，展現「赤嵌商圈，萬神同遊！」的精神。

海安裝神弄鬼萬聖節派對下午熱鬧開趴，民眾精心穿戴萬聖節裝扮，有許多家長帶著穿著萬聖節裝扮的小朋友，也有許多青年朋友三兩成群一起參加，人潮滿滿。黃偉哲傍晚也抵達現場時，表示海安萬聖節活動辦的一年比一年精采，也很開心每年都看到更多的朋友，一起加入這場活動。

海安商圈理事長黃舜屏表示，本次活動與Myaowl 喵喔插畫家及悠遊卡EasyCard的聯名合作，推出限量設計款的造型悠遊卡，只要在10月29日12月25日期間前往指定店家消費（不限金額），就能獲得１枚貼紙，集滿5張貼紙，就能拿到超可愛的「海安限定悠遊卡」，海安商圈也即將在12月份推出聖誕節系列活動。

海安裝神弄鬼萬聖節派對下午開趴，民眾精心穿戴萬聖節裝扮。圖／台南市府提供
海安裝神弄鬼萬聖節派對下午開趴，民眾精心穿戴萬聖節裝扮。圖／台南市府提供
海安裝神弄鬼萬聖節派對下午開趴，民眾精心穿戴萬聖節裝扮。圖／台南市府提供
海安裝神弄鬼萬聖節派對下午開趴，民眾精心穿戴萬聖節裝扮。圖／台南市府提供
赤嵌萬神節下午登場，民眾裝扮逛市集。圖／台南市府提供
赤嵌萬神節下午登場，民眾裝扮逛市集。圖／台南市府提供
赤嵌萬神節首度舉辦萬神踩街。圖／台南市府提供
赤嵌萬神節首度舉辦萬神踩街。圖／台南市府提供

台南 萬聖節 黃偉哲

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