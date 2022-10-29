台南周末活動齊發車流增加14.5% 市區交通疏導大考驗

台南市中西區周末「赤嵌萬神節」、「裝神弄鬼萬聖派對」、「台南餐酒嘉年華暨臺傲日TIME OUT威士忌&調酒展」及「森山市集」等4場活動同時登場，加上宮廟遶境，交通量比起上周六增加14.5%，面對大量湧入車潮、人潮，交通局和警察局全力進行交通疏導。

交通局表示，透過大台南智慧交通中心加強監控周邊道路，及啟動區域協控機制即時疏解車流，利用CMS、臺南即時交通資訊網，將即時的交通資訊發送給用路人參考，警察局也安排警力協助維持全市重要路段車流秩序，減少道路壅塞情況。

交通局長王銘德指出，易塞車路段如忠義路、永福路、西門路、民生路、中正路、府前路、友愛街等路段車流及永福路與忠義路穿越府前路往美術館人潮於中午開始增加，交通局啟動一、二期路網動態號誌策略，依車流動態調整號誌時制，機動調整府前路/忠義路、府前路/永福路、中正路/忠義路、中正路/永福路路口號誌時制，另美術館四周號誌以行人早關方式調控，減少轉彎車流的干擾，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，調派員警到壅塞路口指揮導引車流，維持整體路況不致壅塞。

交通局說，針對活動疏導另透過市區電子資訊看板(CMS)，告訴市民前方跟替代道路的即時交通路況，例如外縣市從仁德交流道往森山市集方向，在東門路就可看到電子資訊看板知道前方路況，塞車時可以改走中華東路或林森路也會有預計旅行時間，來均衡台南市區車流，避免車流集中單一路徑造成嚴重壅塞回堵情形。

交通局提醒，台南地區於假日期間有大量觀光旅遊人潮湧入，請民眾出遊前可先查詢活動相關交通資訊或詳查各活動主辦單位交通規畫措施，欲了解即時交通路況，可多利用道路資訊可變標誌（CMS）、警廣、台南市即時交通資訊網；另通過性車流請預先規畫行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛。