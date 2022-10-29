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2022省道邊藝穗節 132組嘉義縣在地文化團體齊聚展成果

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供

結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場，建立不同領域文化工作者的交流平台，觸發跨領域合作的實驗精神。縣長翁章梁表示，推動地方創生，就是要帶動產業發展及地方文化提升。

會場上的成果展，共有15個在地團隊表演，其中的嘉義縣傳統表演藝術保存團體「布袋內田慶和軒北管」，將民俗藝陣提升為藝文團體，以行動式的演出形式開場報喜，吸引民眾目光。

連續15年榮獲嘉義縣傑出演藝團隊的神奇樂坊，以嘉義地區的人文、音樂、地理等為素材創作；今年社區營造計畫也媒合傑出演藝團隊雯翔舞團，帶領布袋鎮中安、西安及東安社區發展協會，演繹火燈夜巡舞作，舞出在地精神。

此次社區營造以「連結、共創」為主題，在地文化轉譯為方向，舉辦跨區域社造論壇，透過跨區域的社造案例分享、青年的創意行動、地方創生工作站的經驗，讓更多參與者相互學習，激盪出更多的社造創新與創意。

縣長翁章梁表示，嘉義縣推動地方創生，是要讓大城市的人口減壓，藉由新的活力注入鄉村，帶動產業發展及地方文化提升，重新形塑社區的風華年代，展現地景美學，塑造地方的自明性。

嘉義縣政府指出，今年度的執行成果包含10間地方文化館、6團傑出演藝團隊、3團駐館團隊、9個文化志工團隊和28個社區、團體、學校及鄉鎮市公所，有5大主題、6項社區體驗、15場表演和50攤社區、青創、文創及地方文化館等攤位。

結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義 團隊 翁章梁

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