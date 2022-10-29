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嘉義縣國際身障者日布袋登場 翁章梁籲縣內買彩券

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供

2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，以多元參與，共融共好為主題，辦踩街暨公益彩券嘉年華；嘉義縣長翁章梁表示，每一位身障朋友都不是自願者，關心他們，就是關心自己。

聯合國1992年10月宣告，每年12月3日為國際身心障礙者日，根據衛生福利部統計處資料顯示，嘉義縣約有3萬7千人是身心障礙者，佔總人口7.7%。

嘉義縣長翁章梁今天與地方民代、義竹國中管樂隊及各身心障礙福利機構團體等人，組隊創意變裝踩街，鄉親熱情揮手，為參加遊行的身障朋友搖旗吶喊、加油打氣。

翁章梁表示，身心障礙者，有些人是天生身障，有些人是因後天意外等因素所導致，每一位身障朋友都不是自願者，關心他們，就是關心自己。

翁章梁指出，縣府努力推動各項身障福利，照顧身障朋友權益，呼籲大家一定要在嘉義縣買彩券，多買一張彩券，就多一分希望，讓需要者獲得基本照顧，也讓弱勢團體獲得保障。

嘉義縣政府指出，公益彩券盈餘，提供嘉義縣推展各項社會福利，也提供身障者工作機會，縣每年獲分配盈餘約3億，111年度運用公益彩劵盈餘分配辦理社會福利及慈善事業共100案，近3億4000萬元；運用公益彩劵回饋金補助社會局、團體、機構辦理社會福利及慈善事業共30案，近2750萬元，公彩經費都用在兒少、婦女、老人及身障等政策福利。

今天活動上表揚縣內11名身心障礙者楷模，17名推行身心障礙福利有功人員，1名於身心障礙領域特殊貢獻及1名身心障礙者社區式服務人員，感謝他們奉獻公益。

2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供
2022嘉義縣國際身心障礙者日今天在布袋鎮市區登場，辦踩街暨公益彩券嘉年華。圖／嘉義縣政府提供

身障者 嘉義 翁章梁

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