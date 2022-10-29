快訊

美議員支持台灣加入IPEF 竟是我方花大錢堆砌出來的？

首都仇恨值／茶街疫後復甦 陳時中黑掉喚不回萬華人的心

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我最牛」台南柳營牛奶節登場 黃偉哲盼發揚品牌文化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 ，市長黃偉哲盼發揚品牌文化記者周宗禎／翻攝
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 ，市長黃偉哲盼發揚品牌文化記者周宗禎／翻攝

台南柳營特色活動「柳營牛奶節」今天熱鬧登場，市長黃偉哲搶先試喝柳營農會新上市的「六牛純鮮」系列保久乳。黃偉哲表示，六牛純鮮及柳營牛奶節，背後都有著令人感動、與柳營在地酪農密切的回憶，希望牛奶節越辦越好，結合更多文化與牛奶加工產業，大家一起喝牛奶、頭好壯壯。

黃偉哲一一造訪現場在地農特產展銷攤位，推薦優質農產品，並與現場逛攤位的民眾拍照互動。

黃偉哲指出，酪農業是台南非常重要的產業，台南市乳牛的在養頭數為全國前三，柳營的八翁酪農區更以1萬1千頭高居南市之首、國內重要鮮乳產地，更是柳營在地農人的生活命脈，提供國人優質乳源，希望牛奶節持續推廣鮮乳及相關製品，提升酪農產業收益，讓柳營優質酪農區的形象深植人心。

今年牛奶節主打柳營農會新上市的保久乳「六牛純鮮」，搭配鮮乳冰棒試吃及台灣肉牛產業發展協會提供的鮮美牛肉湯，結合青農市集與農特產品展售會，推廣香濃可口的牛奶跟乳製品，更行銷柳營在地特色農產，要推動柳營農畜產業永續發展。

柳營區農會表示，全新推出的保久乳品牌「六牛純鮮」，源自柳營酪農業最開始是從僅僅「六頭牛」發展延續至今日，柳營的八翁酪農區已成為台南乳牛頭數之首，是國內重要的鮮乳產地，希望透過牛奶節活動讓更多人認識優質的柳營酪農產品。

農業局表示，柳營除酪農業發達，亦有許多景點值得一遊，例如吳晉淮音樂紀念館、劉家古厝、太康綠色隧道、老牛的家及德元埤荷蘭村等，歡迎民眾造訪柳營，享用鮮甜牛乳及美味乳製品，也體驗柳營各景點之美。

「我最牛」台南柳營牛奶節登場 黃偉哲盼發揚品牌文化記者周宗禎／
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 黃偉哲盼發揚品牌文化記者周宗禎／
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 黃偉哲盼發揚品牌文化記者周宗禎／
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 黃偉哲盼發揚品牌文化記者周宗禎／
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 ，市長黃偉哲盼發揚品牌文化。記者周宗禎／翻攝
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 ，市長黃偉哲盼發揚品牌文化。記者周宗禎／翻攝
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 ，市長黃偉哲盼發揚品牌文化。記者周宗禎／翻攝
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 ，市長黃偉哲盼發揚品牌文化。記者周宗禎／翻攝
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 ，市長黃偉哲盼發揚品牌文化。記者周宗禎／翻攝
「我最牛」台南柳營牛奶節登場 ，市長黃偉哲盼發揚品牌文化。記者周宗禎／翻攝

台南 黃偉哲 農會

延伸閱讀

賴清德站台黃偉哲 謝龍介：賴黃貌合神離做表面功夫

台日友好！台南日本人協會號召漁光島淨灘 150人響應

影／西拉雅族正名成功 黃偉哲：重大勝利也兌現蔡總統承諾

影／台南「香腸路」終有解 永康大灣路942巷窄路將拓寬

相關新聞

謝龍介搶救台南舊魚市場 市府：無拆與不拆的問題

國民黨台南市候選人競選總部今指市府觀光旅遊局重啟拆除河樂廣場南邊「魚市場」，並興建旅館計畫，批市長黃偉哲市長的文化水準，...

萬聖節台南立人國小來裝ㄍㄨㄟˇ 用古蹟美學驚豔鄰里

台南富信大飯店為加強對「美學涵養、創意發想、文創與寓教於樂精神」的重視，昨天和長期推動古蹟美學的立人國小學孩童一同加入「...

台南中興大學新化林場攜手小農 推在地咖啡

中興大學新化林場與台南東山農民契作咖啡豆生產「興大76號森林咖啡」，由2名70餘歲老農民栽培管理，咖啡豆新鮮、品質優良，...

遭控刁難雲林養豬業者申請百億基金 縣府喊冤這樣說

農委會祭出百億基金補助養豬業者進行產業升級，民進黨雲林縣長候選人劉建國今指出，縣府對相關補助流程設下重重關卡，使豬農感受...

赤嵌萬神節「萬神踩街」 西洋萬聖節裝神弄鬼齊聚台南

台南市「赤嵌萬神節」今天在全美戲院前的街道登場，接連2天邀請來自各地的陣頭團隊齊聚鬥鬧熱，還首度舉辦萬神踩街遊行，以及由...

2022省道邊藝穗節 132組嘉義縣在地文化團體齊聚展成果

結合嘉義縣在地文化工作的2022省道邊藝穗節，今天下午在嘉義縣表演藝術中心熱鬧登場，建立不同領域文化工作者的交流平台，觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。