「我最牛」台南柳營牛奶節登場 黃偉哲盼發揚品牌文化

台南柳營特色活動「柳營牛奶節」今天熱鬧登場，市長黃偉哲搶先試喝柳營農會新上市的「六牛純鮮」系列保久乳。黃偉哲表示，六牛純鮮及柳營牛奶節，背後都有著令人感動、與柳營在地酪農密切的回憶，希望牛奶節越辦越好，結合更多文化與牛奶加工產業，大家一起喝牛奶、頭好壯壯。

黃偉哲一一造訪現場在地農特產展銷攤位，推薦優質農產品，並與現場逛攤位的民眾拍照互動。

黃偉哲指出，酪農業是台南非常重要的產業，台南市乳牛的在養頭數為全國前三，柳營的八翁酪農區更以1萬1千頭高居南市之首、國內重要鮮乳產地，更是柳營在地農人的生活命脈，提供國人優質乳源，希望牛奶節持續推廣鮮乳及相關製品，提升酪農產業收益，讓柳營優質酪農區的形象深植人心。

今年牛奶節主打柳營農會新上市的保久乳「六牛純鮮」，搭配鮮乳冰棒試吃及台灣肉牛產業發展協會提供的鮮美牛肉湯，結合青農市集與農特產品展售會，推廣香濃可口的牛奶跟乳製品，更行銷柳營在地特色農產，要推動柳營農畜產業永續發展。

柳營區農會表示，全新推出的保久乳品牌「六牛純鮮」，源自柳營酪農業最開始是從僅僅「六頭牛」發展延續至今日，柳營的八翁酪農區已成為台南乳牛頭數之首，是國內重要的鮮乳產地，希望透過牛奶節活動讓更多人認識優質的柳營酪農產品。