快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

學生PO文選戰噪音擾校園 嘉市環保局要求候選人克制

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有學生在地方社團臉書舖文選戰噪音擾亂校園安寧。圖／翻攝臉書
有學生在地方社團臉書舖文選戰噪音擾亂校園安寧。圖／翻攝臉書

地方公職人員選戰已不到1個月，選情加溫下，有學生於地方臉書社團PO文反映，教學期間校園受到選舉宣傳車噪音干擾，無法專心上課，尤其高三生已剩不多時間就要學測，竟然要因為政治而沒有安全的學習環境。嘉義市環保局已函請各候選人克制，宣傳車行經學校周邊應關閉擴音設備。

日前嘉義市某高中學生在地方社群媒體上PO文表示，有很多候選人在學校附近拜票，甚至敲鑼打鼓、放鞭炮很長一段時間，不止學生無法專心學習，老師們也深受困擾，就算拿麥克風也無法壓過外頭的聲音。加上現在高三生已剩不多時間就要學測，竟然還要因為政治而沒有安靜的環境學習，嚴重影響學生的權益…

校方表示，學生會有這樣的反映，是因為當天剛好為各候選人抽籤的日子，學校位置在西區中心，各宣傳車在學校附近遶，校園真的不勝其擾，尤其是高三生隔天就要舉行英聽考試，學生很擔心隔天考試還是這樣的狀況怎麼辦？學校有聯絡警方幫忙如果有宣傳車經過會立即制止，若因此錯過題目，也會再重播題目讓學生再聽一次。隔天考試大約10點多還是有一輛候選人宣傳車經過，但沒聽清楚是那位，除此之外，其他候選人都有克制，近來也沒有再聽到擾亂校園的競選宣傳車。

嘉義市環保局表示，已於10月間函請各候選人，於選舉期間使用擴音器及宣傳車等擴音設施，或是使用爆竹、鑼鼓等影響環境安寧的活動，應妥善控制音量，並配合民眾生活作息，尤其各級學校上課期間，宣傳車行經學校周邊應關閉擴音設備，且避免使用爆竹及鑼鼓等宣傳方式，以免影響學校教學品質及學生受教權益。

環保局表示，依據公職人員選舉罷免法第54條規定，政黨及任何人從事競選或罷免活動使用擴音器，不得製造噪音，違反者由環保局或警察機關依有關法律規定處理。

環保局呼籲各候選人，應注意擴音設施的音量是否超過噪音管制標準，如受稽查超過標準經限期改善仍未符合噪音管制標準者，將依噪音管制法第24條規定，處3千元以上3萬元以下罰鍰。如候選人在競選活動期間，需界定宣傳車輛擴音設施音量，可撥打該局電話05－2251775，將派員協助量測。如民眾受噪音干擾，請撥打1999，將派員稽查。

噪音 嘉義 2022大選

延伸閱讀

大溪低碳轉運站讓停車格大減 環保局年底評估是否遷址

「他帶陳時中闖是一大敗筆！」 沈富雄批綠營打選戰從上到下不及格

中油大林廠火災 環保局將開罰500萬、勞工局勒令停工改善

設5站串連機捷 「桃捷綠線延伸中壢」路線今過環評初審

相關新聞

鐵道迷看過來 嘉義遠百鐵道節登場

嘉義遠東百貨即日起於4樓展覽區「遠百鐵道節」熱鬧登場，有精緻台灣鐵道模型展、台灣鐵道文物展、阿里山森鐵火車攝影展、鐵路主...

影／離市區最近森林 新化林場推「興大76號森林咖啡」

中興大學新化林場與台南東山農民契作咖啡豆生產的「興大76號森林咖啡」，從種植、採摘、前製過程均在台南東山進行，由2位70...

學生PO文選戰噪音擾校園 嘉市環保局要求候選人克制

地方公職人員選戰已不到1個月，選情加溫下，有學生於地方臉書社團PO文反映，教學期間校園受到選舉宣傳車噪音干擾，無法專心上...

台日友好！台南日本人協會號召漁光島淨灘 150人響應

台南市日本人協會理事長野崎孝男號召該協會及台南市民間團體一起於漁光島進行淨灘活動，台南市長黃偉哲一早也到場共襄盛舉，繼今...

森山市集周末登場 將湧車潮

台南知名森山市集昨起在南美館2館戶外廣場登場，市長黃偉哲提前開箱，他說，南美館周邊景點與遊客眾多，加上今明兩天有赤嵌萬神...

這部短片入圍金馬獎！首創雲林影視補助最佳紀錄

由台灣動畫團隊耗時4年製作的「魍神之夜」入圍第59屆金馬獎最佳動畫短片，其受雲林縣政府影視製作補助計畫資助，好消息曝光後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。