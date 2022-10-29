學生PO文選戰噪音擾校園 嘉市環保局要求候選人克制

地方公職人員選戰已不到1個月，選情加溫下，有學生於地方臉書社團PO文反映，教學期間校園受到選舉宣傳車噪音干擾，無法專心上課，尤其高三生已剩不多時間就要學測，竟然要因為政治而沒有安全的學習環境。嘉義市環保局已函請各候選人克制，宣傳車行經學校周邊應關閉擴音設備。

日前嘉義市某高中學生在地方社群媒體上PO文表示，有很多候選人在學校附近拜票，甚至敲鑼打鼓、放鞭炮很長一段時間，不止學生無法專心學習，老師們也深受困擾，就算拿麥克風也無法壓過外頭的聲音。加上現在高三生已剩不多時間就要學測，竟然還要因為政治而沒有安靜的環境學習，嚴重影響學生的權益…

校方表示，學生會有這樣的反映，是因為當天剛好為各候選人抽籤的日子，學校位置在西區中心，各宣傳車在學校附近遶，校園真的不勝其擾，尤其是高三生隔天就要舉行英聽考試，學生很擔心隔天考試還是這樣的狀況怎麼辦？學校有聯絡警方幫忙如果有宣傳車經過會立即制止，若因此錯過題目，也會再重播題目讓學生再聽一次。隔天考試大約10點多還是有一輛候選人宣傳車經過，但沒聽清楚是那位，除此之外，其他候選人都有克制，近來也沒有再聽到擾亂校園的競選宣傳車。

嘉義市環保局表示，已於10月間函請各候選人，於選舉期間使用擴音器及宣傳車等擴音設施，或是使用爆竹、鑼鼓等影響環境安寧的活動，應妥善控制音量，並配合民眾生活作息，尤其各級學校上課期間，宣傳車行經學校周邊應關閉擴音設備，且避免使用爆竹及鑼鼓等宣傳方式，以免影響學校教學品質及學生受教權益。

環保局表示，依據公職人員選舉罷免法第54條規定，政黨及任何人從事競選或罷免活動使用擴音器，不得製造噪音，違反者由環保局或警察機關依有關法律規定處理。

環保局呼籲各候選人，應注意擴音設施的音量是否超過噪音管制標準，如受稽查超過標準經限期改善仍未符合噪音管制標準者，將依噪音管制法第24條規定，處3千元以上3萬元以下罰鍰。如候選人在競選活動期間，需界定宣傳車輛擴音設施音量，可撥打該局電話05－2251775，將派員協助量測。如民眾受噪音干擾，請撥打1999，將派員稽查。