台日友好！台南日本人協會號召漁光島淨灘 150人響應

台南市日本人協會理事長野崎孝男號召該協會及台南市民間團體一起於漁光島進行淨灘活動，台南市長黃偉哲一早也到場共襄盛舉，繼今年1月8日，今日再度舉辦第2次淨灘，人數及淨灘範圍更大，台日攜手共創美麗的海洋環境。

黃偉哲表示，安平漁光島近年來已成為熱門觀光景點，但伴隨遊客越來越多，垃圾也日益增加。非常感謝台南市各界熱心公益，假日一大早來參與淨灘活動，協助安平漁光島這個熱門觀光景點保持美麗風貌。

這次參與活動人數達到150人，不僅人數較前次更多，且淨灘範圍也比之前更廣，實屬不易。他也感謝奇美食品跟日商可果美贊助餐點慰勞大家，大家出錢出力，公私協力讓台南更美麗。