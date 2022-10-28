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移民署推新住民手作藝課 兼宣導法令

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
果凍花達人蘇柏宇講師（中）現場教大家製作果凍花。圖／移民署嘉義市服務站提供
果凍花達人蘇柏宇講師（中）現場教大家製作果凍花。圖／移民署嘉義市服務站提供

移民署嘉義市服務站日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請果凍花達人蘇柏宇老師，指導時下流行的藝術果凍花，讓新住民朋友能以愉悅的心情，輕鬆享受藝術創作的療癒過程，同時也能掌握最新法令相關資訊。服務站主任黃艷薰表示，借由手作課程也宣導法令，尤其因為疫情自動停留延期的政策已經停止，請外來人士在期限內離境，以免逾期被罰款。

蘇柏宇表示，果凍花起源於西班牙，在越南發揚光大，製作的食材皆取自於天然食品。果凍的主體使用蒟蒻粉，再搭配紅麴粉、薑黃粉、抹茶粉及椰奶粉來調配顏色，製作出栩栩如生、晶瑩剔透的3D立體花朵，果凍花課程除了結合藝術創作、美感教學外，也是一道低卡低甜健康的精緻點心。

來台29年的大陸新住民艷華表示，第一次接觸手作果凍花，剛開始做的時候有點手忙腳亂，經過摸索後才抓到訣竅，透過不同的角度以花瓣及葉片的針頭注入天然顏料，讓嬌豔欲滴的鮮花盛開於果凍，覺得很有成就感。

同樣來自大陸的新住民小辰表示，來臺6年多，平常都在家帶小孩，很開心今天參加移民署舉辦的手作課程，製作果凍花需要耐性及專注力，老師的教學輕鬆活潑，製作的過程很療癒。

主任黃艷薰表示，希望透過時下流行的手作課程，讓新住民朋友們不僅體驗創作，也藉此宣導最新的政策措施。例如過去因為疫情嚴竣，針對2020年3月21日以前入境合法的外來人口，每月定期自動延長停留期限30日，未來將不再予以自動延期，請當事人於屆期前離境。外來人士如果不確定停留期限，可洽移民署各服務站確認。

即日起至11月30日止，計畫將持續協助新住民及其子女在台深耕完成夢想，希望新住民朋友們踴躍參與。

新住民學習手作果凍花。圖／移民署嘉義市服務站提供
新住民學習手作果凍花。圖／移民署嘉義市服務站提供
果凍花成品。圖／移民署嘉義市服務站提供
果凍花成品。圖／移民署嘉義市服務站提供

新住民 移民署 嘉義

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