鐵道迷看過來 嘉義遠百鐵道節登場

嘉義遠東百貨即日起於4樓展覽區「遠百鐵道節」熱鬧登場，有精緻台灣鐵道模型展、台灣鐵道文物展、阿里山森鐵火車攝影展、鐵路主題的檜木燒烙藝術展，讓鐵道迷不虛此行、驚喜不已。

嘉義遠百表示，來遠百嘉義逛街還可以看鐡道展，即日起到11月30日4樓展覽區，1：80的台灣鐵道模型展，讓人想拿出放大鏡慢慢欣賞的精緻、結合台鐵軌跡與歷史歲月呈現出的台灣鐵道文物展，還有阿里山森鐵火車第一代到第八代的攝影展以及鐵路主題的檜木燒烙藝術展，讓所有鐵道迷為之瘋狂。

展品中的檜木車站1：20模型「北門驛」，精細的構造讓許多民眾駐足欣賞，在嘉義人心中都有一個鐵道車站，模型展中獨家曝光的阿里山鐵路、嘉義市區的場景，首登場即擄獲民眾的心，彷彿走入時光走廊，穿越到70年代的嘉義。

明天下午3點半規劃臺鐵文物導覽學堂，由中華民國鐵道文化協會副會長翁幸昭開講，邀請民眾一起來聆聽嘉義豐富的人文故事，還有機會獲得遠百限定吉祥語車票（六款樣式隨機），保證收穫滿滿。