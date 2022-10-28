聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵道迷看過來 嘉義遠百鐵道節登場
嘉義遠東百貨即日起於4樓展覽區「遠百鐵道節」熱鬧登場，有精緻台灣鐵道模型展、台灣鐵道文物展、阿里山森鐵火車攝影展、鐵路主題的檜木燒烙藝術展，讓鐵道迷不虛此行、驚喜不已。
嘉義遠百表示，來遠百嘉義逛街還可以看鐡道展，即日起到11月30日4樓展覽區，1：80的台灣鐵道模型展，讓人想拿出放大鏡慢慢欣賞的精緻、結合台鐵軌跡與歷史歲月呈現出的台灣鐵道文物展，還有阿里山森鐵火車第一代到第八代的攝影展以及鐵路主題的檜木燒烙藝術展，讓所有鐵道迷為之瘋狂。
展品中的檜木車站1：20模型「北門驛」，精細的構造讓許多民眾駐足欣賞，在嘉義人心中都有一個鐵道車站，模型展中獨家曝光的阿里山鐵路、嘉義市區的場景，首登場即擄獲民眾的心，彷彿走入時光走廊，穿越到70年代的嘉義。
明天下午3點半規劃臺鐵文物導覽學堂，由中華民國鐵道文化協會副會長翁幸昭開講，邀請民眾一起來聆聽嘉義豐富的人文故事，還有機會獲得遠百限定吉祥語車票（六款樣式隨機），保證收穫滿滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言