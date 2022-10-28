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回收物裝扮萬聖節 搞怪做環保加深在地文化

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
今年的萬聖節嘉義市立吳鳳幼兒園的孩子，親子攜手發揮創意，將回收物再利用，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型。圖／吳鳳幼兒園提供
今年的萬聖節嘉義市立吳鳳幼兒園的孩子，親子攜手發揮創意，將回收物再利用，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型。圖／吳鳳幼兒園提供

今年的萬聖節嘉義市立吳鳳幼兒園的孩子不討糖、也不搗蛋，親子攜手發揮創意，將家裡不用的塑膠、紙箱、衣物…等物品回收再利用，以《桃城北門驛》為主題，設計並製作屬於自己獨一無二的環保阿里山小火車、鐵軌、阿里山神木、鐵路平交道、列車長、櫻花樹…等造型，極具創意也非常有特色。

園長呂秀櫻表示，幼兒園位在嘉義市最熱鬧的「桃仔尾」，走出校門就有豐富的學習探索資源，無論步行或搭乘電動公車都非常便利，教學團隊積極帶領孩子發展桃城尋寶課程，在尋寶歷程中，孩子們探索了嘉義火車站、車庫園區、北門驛，對桃城「北門驛小火車」的傳奇故事更是充滿好奇，特結合環保教育及「北門驛」在地文化特色，規劃一場不一樣的萬聖節活動，希望透過活動喚起孩子對環境保護及在地文化的關心與認同。

家長會會長蘇義仁表示，園方結合萬聖節進行環保創意走秀活動，也將桃城北門驛的特色融入，真的非常特別，看到孩子們能勇敢大方地走上舞台，介紹自己與「北門驛」相關的造型裝扮，令人感動與驚艷。

吳鳳幼兒園積極推動環境教育，榮獲今年嘉義市低碳校園認證金級標章，今天結合環保及在地文化課程，為孩子們設計特別、有意義的萬聖節活動，寓教於樂，意義非凡，也讓孩子們用行動留下一個共同愛護地球、珍愛桃城的美好回憶。

市府教育處長林立生也到場同樂，他說，肯定親師生發揮巧思，將在地文化融入課程活動，期許發揚文化特色並永續傳承。

吳鳳幼兒園的孩子，親子攜手發揮創意，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型，極具創意也非常有特色。圖／吳鳳幼兒園提供
吳鳳幼兒園的孩子，親子攜手發揮創意，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型，極具創意也非常有特色。圖／吳鳳幼兒園提供
吳鳳幼兒園的孩子，將回收物再利用，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型，極具創意也非常有特色。圖／吳鳳幼兒園提供
吳鳳幼兒園的孩子，將回收物再利用，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型，極具創意也非常有特色。圖／吳鳳幼兒園提供
嘉義市立吳鳳幼兒園的孩子，將回收物再利用，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型，極具創意也非常有特色。圖／吳鳳幼兒園提供
嘉義市立吳鳳幼兒園的孩子，將回收物再利用，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型，極具創意也非常有特色。圖／吳鳳幼兒園提供
市立吳鳳幼兒園的孩子，親子攜手發揮創意，將回收物再利用，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型。圖／吳鳳幼兒園提供
市立吳鳳幼兒園的孩子，親子攜手發揮創意，將回收物再利用，設計製作屬於自己獨一無二的環保萬聖節搞怪造型。圖／吳鳳幼兒園提供

北門 嘉義 萬聖節

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