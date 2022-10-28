快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

全國聽障朗讀南區初賽第一名 黎明中學學生晉級

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
家長會長廖珮伶（左起）、老師黃朱延、校長羅家強（右一）鼓勵楊同學再接再厲勇進全國。圖／校方提供
家長會長廖珮伶（左起）、老師黃朱延、校長羅家強（右一）鼓勵楊同學再接再厲勇進全國。圖／校方提供

台南市黎明中學國中部一年級楊同學昨天參加第22屆全國聽覺障礙國民國語文競賽南區初賽，榮獲國中組朗讀第一名，將代表南區參加全國決賽。

教育部國教署每兩年舉辦一次「全國聽覺障礙國民國語文競賽」，是聽障學生自我挑戰的重要賽事。參賽學生須克服聽覺不便與自身障礙，不斷努力、練習，精進口語溝通能力；過程得付出更多的時間與高度的專注力。

黎明高中校長羅家強表示，黎明是個友善校園，如同校訓「光明、道路、真理、生命」，每個孩子都有獨特的亮點，學校施行融合教育，「有愛無礙」讓每個學子都能擁有無現潛能與正向能量，就讀國中部的楊同學能夠克服困難，勇奪第一名，尤其參加朗讀更需要在發音、咬字、儀態投入更多的心力，有了媽媽與家人的鼓勵支持，是孩子的原動力，第一名的榮譽，校內師生與有榮焉，也是其他同儕學習最佳的激勵示範。

語文競賽 教育部 國教署 身障

延伸閱讀

梅花旗／林振瑋先發飆154公里 率文化晉級8強

18歲鴛鴦盜偷遍娃娃機店 台南警循線逮人建請聲押

台南印刷廠5年短報空汙費1億3千萬 負責人10萬元交保

法國羽賽／戴資穎退南韓好手晉級8強 可望再戰依瑟儂

相關新聞

鐵道迷看過來 嘉義遠百鐵道節登場

嘉義遠東百貨即日起於4樓展覽區「遠百鐵道節」熱鬧登場，有精緻台灣鐵道模型展、台灣鐵道文物展、阿里山森鐵火車攝影展、鐵路主...

影／離市區最近森林 新化林場推「興大76號森林咖啡」

中興大學新化林場與台南東山農民契作咖啡豆生產的「興大76號森林咖啡」，從種植、採摘、前製過程均在台南東山進行，由2位70...

學生PO文選戰噪音擾校園 嘉市環保局要求候選人克制

地方公職人員選戰已不到1個月，選情加溫下，有學生於地方臉書社團PO文反映，教學期間校園受到選舉宣傳車噪音干擾，無法專心上...

台日友好！台南日本人協會號召漁光島淨灘 150人響應

台南市日本人協會理事長野崎孝男號召該協會及台南市民間團體一起於漁光島進行淨灘活動，台南市長黃偉哲一早也到場共襄盛舉，繼今...

森山市集周末登場 將湧車潮

台南知名森山市集昨起在南美館2館戶外廣場登場，市長黃偉哲提前開箱，他說，南美館周邊景點與遊客眾多，加上今明兩天有赤嵌萬神...

這部短片入圍金馬獎！首創雲林影視補助最佳紀錄

由台灣動畫團隊耗時4年製作的「魍神之夜」入圍第59屆金馬獎最佳動畫短片，其受雲林縣政府影視製作補助計畫資助，好消息曝光後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。