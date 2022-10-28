全國聽障朗讀南區初賽第一名 黎明中學學生晉級

台南市黎明中學國中部一年級楊同學昨天參加第22屆全國聽覺障礙國民國語文競賽南區初賽，榮獲國中組朗讀第一名，將代表南區參加全國決賽。

教育部國教署每兩年舉辦一次「全國聽覺障礙國民國語文競賽」，是聽障學生自我挑戰的重要賽事。參賽學生須克服聽覺不便與自身障礙，不斷努力、練習，精進口語溝通能力；過程得付出更多的時間與高度的專注力。

黎明高中校長羅家強表示，黎明是個友善校園，如同校訓「光明、道路、真理、生命」，每個孩子都有獨特的亮點，學校施行融合教育，「有愛無礙」讓每個學子都能擁有無現潛能與正向能量，就讀國中部的楊同學能夠克服困難，勇奪第一名，尤其參加朗讀更需要在發音、咬字、儀態投入更多的心力，有了媽媽與家人的鼓勵支持，是孩子的原動力，第一名的榮譽，校內師生與有榮焉，也是其他同儕學習最佳的激勵示範。