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沿海光電板爭議 王育敏批評嘉義縣正上演生態破壞

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣沿海光電板爭議，國民黨嘉義縣長候選人王育敏（右）批評嘉義縣正上演生態破壞。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣沿海光電板爭議，國民黨嘉義縣長候選人王育敏（右）批評嘉義縣正上演生態破壞。記者呂慧瑜／翻攝

國民黨嘉義縣長候選人王育敏台南七股光電板鋪設，引在地鄉親激烈反彈，特地前往布袋沿海現勘，她表示，嘉義縣正在上演與台南一樣的破壞棲地環境戲碼；縣長翁章梁表示，縣內棲地保育有成，布袋黑面琵鷺棲息量為最顯著區。

王育敏特地前往布袋地區現勘，見光電板遮蔽大量的水源地，大幅縮減原先鳥類可覓食的範圍及棲地。

王育敏指出，嘉義是因台南過度開發，導致黑面琵鷺轉移至縣內棲息，縣府搞錯重點，以為是自己功勞，沒有思考如何打造更加生態友善的環境。

王育敏憂心，若持續增設光電板，照縣政府現在態度，未來嘉義縣只會上演與台南一樣的狀況，犧牲了珍貴而獨有的生態資源。

翁章梁回應，嘉義縣政府非常重視濱海生態與旅遊，目前境內6處總面積約7200公頃，被列為國家級重要濕地的區域，都沒有設置太陽能光電。

翁章梁表示，因為棲地保育有成，今年西南沿海黑面琵鷺棲息數量增加最顯著的區域，就在嘉義縣布袋，首度刷新嘉義地區普查的最大量。

嘉義縣政府指出，縣府與雲嘉南濱海國家風景區管理處，多年來合作推動賞鳥風氣，陸續舉辦國際級規模的觀鳥馬拉松和論壇，因為大家都知道，要看鳥類生態，就要來嘉義縣。

嘉義 王育敏 台南 黑面琵鷺

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