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家防官李宗軒古道熱腸 獲法務部表揚

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺警分局家暴防治官李宗軒，獲法務部表揚推展犯罪被害人保護有功人士。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺警分局家暴防治官李宗軒，獲法務部表揚推展犯罪被害人保護有功人士。記者陳苡葳／翻攝

雲林西螺警分局家暴防治官李宗軒，推動犯罪被害人保護工作超過6年，今獲法務部表揚推展犯罪被害人保護有功人士；由於此次警政類獲獎僅5人，分局表示，李是警政署推薦、六都以外唯一獲獎者，迎來這份榮耀相當不易，給予高度肯定。

李宗軒2016年8月至西螺警分局服務，處理過各類型案件，對於被害人保護作業有相當深刻體會；他回憶，去年曾有一名被害人過世後，其未成年子女頓失依靠、處境堪憂，他心想，自己除能給予職責範圍內的幫助「還能做些什麼？」

幾經奔走，李宗軒找到社福單位資源，隨即轉介當事人獲得妥善協助，也通報犯罪被害人保護協會雲林分會，終於順利幫忙當事人完成資源介接，且獲妥適安置，眼見被害人遺屬度過急難，他也終能放下懸在心中許久的大石。

西螺警分局說，李宗軒工作表現傑出，不過對於獲獎，他謙虛地說「榮耀來自工作夥伴的群策群力」不敢居功，熱心且專注工作的態度與精神，令人敬佩，希望未來在他持續推動下，發揮團隊力量，將有限資源最大化，落實被害人權益保障。

雲林 家暴 警察

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