影／雲林「愛與和平」巾彩節登場 8公尺烏克蘭毛巾國旗最吸睛

別具規模的雲林巾彩耕地藝術節將於明天登場，兩天活動還有紙風車劇團、稻草迷宮也有數十攤各式毛巾，豐富又精彩，今年以「愛與和平」為主題，編織一條長達8公尺的烏克蘭國旗大毛巾，期待戰爭早日結束，世界恢復和平，經濟復甦，讓雲林毛巾產業再創績。

2022年雲林巾彩耕地藝術節10月29日、30日登場，今年主題「愛與和平」，主辦單位特別以烏克蘭國旗黃色、藍色編織一條寬230公分、長800公分的巨大毛巾，巾面繡有愛與和平的英文字樣，空中俯瞰十分壯觀。

雲林是毛巾故鄉，為行銷國產毛巾，行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林毛巾產業科技發展協會在虎尾埒內社區親水公園旁共同舉辦「巾彩耕地藝術節」，每年巾彩節都有不同主題，加上紙風車和許多動漫迷宮、文創攤區，每年都吸引大批遊客。

立委劉建國指出，疫情衝擊毛巾產業，毛巾業者為維繫產業鏈結，透過毛巾產業的進駐，共同舉辦毛巾市集與生活體驗區，鞏固雲林虎尾毛巾品牌的忠誠度，尤其巾彩節廣闊又具美感的空間設計，可參觀棉花田又可選購優質的雲林毛巾，十分難得。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，巾彩耕地藝術節今年以「愛與和平」為主題，烏俄戰爭使國際經濟陷入困坑，尤其台灣面對對岸挑釁，處境更艱難，台灣毛巾產業亦受衝擊，除為聲援烏克蘭，今年巾彩節特以「愛與和平」作主題，鼓勵鄉親愛用國產毛巾，2天活動有稻草迷宮、棉花生態導覽、鯊魚寶寶、碰碰虎與大家同樂，30日下午紙風車劇團壓軸的精彩表演「巫頂環遊世界」，歡迎大家踴躍參加。