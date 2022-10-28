快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南「香腸路」終有解 永康大灣路942巷窄路將拓寬

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南「香腸路」終於有解，永康大灣路942巷窄路將拓寬。記者周宗禎／攝影
台南「香腸路」終於有解，永康大灣路942巷窄路將拓寬。記者周宗禎／攝影

台南市永康區大灣路942巷早已拓為8米道路，卻仍有兩小段路只有4米寬、影響許多民眾出入，爭取拓寬多年不成；市長黃偉哲下午到場勘察，宣布終於成功發包，預計年底施工8個月完成，100多公尺路面拓寬經費5500萬，拓路費500萬，其餘5000萬用來徵收土地。

大灣路942巷是崑山里一帶民眾通勤便捷要道，但中間有2處寬度僅4公尺，形成路寬不一的「香腸路」，南北銜接崑山兩個學區，許多家長及學生通行必經，狹窄段有一4樓民宅，造成路寬限縮導致轉角視線不良，易有交通事故。

黃偉哲說，這是永康大灣路942巷最後一段、最後半哩路打通工程，因為過去「很奇怪的都市計畫設計，942巷有點像香腸，8米、4米、8米、4米那樣忽寬忽窄，最後留下這一個尾巴，歷次的整建、歷次的都市計畫變更，也都只有一步一步拓寬而已。

他說，到現在最後大概119公尺，我們把最後942巷都一律拓寬為8米，可是今非昔比，過去的徵收費用可能不用這麼多，這次的總經費5500萬，光是徵收的費用就高達5000萬，工程費用只要500萬就夠了。可以知道說事實上很多公共工程都是貴在土地、貴在徵收，如果徵收的部分早點做的話，費用就不用那麼貴了。

今天會勘在地市議員林燕祝、楊中成、李鎮國、林易瑩與市議員參選人紛紛到場關切。林燕祝表示，任內多次接獲陳情反映，也在市議會提案要求拓寬；黃偉哲說，許多任的議員每一任都一直要求把942巷拓寬，謝謝議會支持，會儘速大概8個月到9個月間希望趕快把工程做好。

台南「香腸路」終於有解，永康大灣路942巷窄路將拓寬。記者周宗禎／攝影
台南「香腸路」終於有解，永康大灣路942巷窄路將拓寬。記者周宗禎／攝影
台南「香腸路」終於有解，永康大灣路942巷兩處狹窄路段將拓寬。記者周宗禎／攝影
台南「香腸路」終於有解，永康大灣路942巷兩處狹窄路段將拓寬。記者周宗禎／攝影
台南「香腸路」終於有解，永康大灣路942巷窄路將拓寬。記者周宗禎／攝影
台南「香腸路」終於有解，永康大灣路942巷窄路將拓寬。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 都市計畫 台南

延伸閱讀

遭綠砲轟烏龍爆料安平跨港大橋 謝龍介：別模糊焦點

台南森山市集在南美館2館登場 提供雙層巴士免費接駁

「柚來搗蛋」台南麻豆農會讓大白柚與萬聖節完美結合

謝龍介急說明安平跨港大橋喊停理由 黃偉哲酸：轉太硬

相關新聞

鐵道迷看過來 嘉義遠百鐵道節登場

嘉義遠東百貨即日起於4樓展覽區「遠百鐵道節」熱鬧登場，有精緻台灣鐵道模型展、台灣鐵道文物展、阿里山森鐵火車攝影展、鐵路主...

影／離市區最近森林 新化林場推「興大76號森林咖啡」

中興大學新化林場與台南東山農民契作咖啡豆生產的「興大76號森林咖啡」，從種植、採摘、前製過程均在台南東山進行，由2位70...

學生PO文選戰噪音擾校園 嘉市環保局要求候選人克制

地方公職人員選戰已不到1個月，選情加溫下，有學生於地方臉書社團PO文反映，教學期間校園受到選舉宣傳車噪音干擾，無法專心上...

台日友好！台南日本人協會號召漁光島淨灘 150人響應

台南市日本人協會理事長野崎孝男號召該協會及台南市民間團體一起於漁光島進行淨灘活動，台南市長黃偉哲一早也到場共襄盛舉，繼今...

森山市集周末登場 將湧車潮

台南知名森山市集昨起在南美館2館戶外廣場登場，市長黃偉哲提前開箱，他說，南美館周邊景點與遊客眾多，加上今明兩天有赤嵌萬神...

這部短片入圍金馬獎！首創雲林影視補助最佳紀錄

由台灣動畫團隊耗時4年製作的「魍神之夜」入圍第59屆金馬獎最佳動畫短片，其受雲林縣政府影視製作補助計畫資助，好消息曝光後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。