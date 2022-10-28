影／台南「香腸路」終有解 永康大灣路942巷窄路將拓寬

台南市永康區大灣路942巷早已拓為8米道路，卻仍有兩小段路只有4米寬、影響許多民眾出入，爭取拓寬多年不成；市長黃偉哲下午到場勘察，宣布終於成功發包，預計年底施工8個月完成，100多公尺路面拓寬經費5500萬，拓路費500萬，其餘5000萬用來徵收土地。

大灣路942巷是崑山里一帶民眾通勤便捷要道，但中間有2處寬度僅4公尺，形成路寬不一的「香腸路」，南北銜接崑山兩個學區，許多家長及學生通行必經，狹窄段有一4樓民宅，造成路寬限縮導致轉角視線不良，易有交通事故。

黃偉哲說，這是永康大灣路942巷最後一段、最後半哩路打通工程，因為過去「很奇怪的都市計畫設計，942巷有點像香腸，8米、4米、8米、4米那樣忽寬忽窄，最後留下這一個尾巴，歷次的整建、歷次的都市計畫變更，也都只有一步一步拓寬而已。

他說，到現在最後大概119公尺，我們把最後942巷都一律拓寬為8米，可是今非昔比，過去的徵收費用可能不用這麼多，這次的總經費5500萬，光是徵收的費用就高達5000萬，工程費用只要500萬就夠了。可以知道說事實上很多公共工程都是貴在土地、貴在徵收，如果徵收的部分早點做的話，費用就不用那麼貴了。

今天會勘在地市議員林燕祝、楊中成、李鎮國、林易瑩與市議員參選人紛紛到場關切。林燕祝表示，任內多次接獲陳情反映，也在市議會提案要求拓寬；黃偉哲說，許多任的議員每一任都一直要求把942巷拓寬，謝謝議會支持，會儘速大概8個月到9個月間希望趕快把工程做好。