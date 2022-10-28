嘉市異國文物展 解新住民鄉愁

嘉義市新住民逾5千多人，為增進文化交流、社區及家庭互動，嘉義市新住民服務中心自9月至12月規劃每月一國文物展，周二至周六早上9點到下午4點半，於新住民家庭服務中心多元文化展覽室展出，佈展作品都是新住民用心之作。服務中心社工督導許淑芬表示，文物展要讓新住民朋友感受到友善，把嘉義市當作自己的家鄉，一解鄉愁。

新住民家庭服務中心社工督導許淑芬表示，這次從9月到年底分別展出越南、印尼、泰國及菲律賓文物展，就是讓大家能了解不同文化之美，台灣不應只有崇尚日韓文化，能多了解不同文化、與之交流是很美好的事；「培力」新住民讓別人認識自己，進而讓其第二代更認識自己媽媽的家鄉、文化，引以為傲。藉由文物展希望讓新住民朋友感受到友善，把嘉義市當作自己的家鄉，一解鄉愁。

越南新住民金鳳表示，台灣與越南的中秋節都是同一天，剛好越南展出時間碰到中秋節，所以就決定與夥伴展出越南中秋節文物，在布置時就很想家鄉，因為越南中秋節是團圓日，藉由佈置傳達出想家的心情，同時也介紹越南中秋節是怎麼過的。

在越南中秋節也是越南兒童節，越南各地有舞獅表演和燈籠秀，越南的孩童都要提著鯉魚燈籠出門，是取其「鯉魚躍龍門」的吉祥之意；在文物展中，展出手工做的小鯉魚燈籠，還有傳統船隻、花卉、星型等奼紫嫣紅的燈籠，及展出製作月餅的模具、傳統服飾、樂器及生活用品等。

10月印尼展同樣精彩，印尼每個地區擁有不同風格的Batik（音譯：巴迪）蠟染服，在印尼屬正式服裝，就如同西裝，常見於商場、婚禮、宴會或是國家重大節慶等正式場合。印尼並鼓勵人們每週五穿Batik上班。在印尼，Batik 被視為「國服」，在官方和民間都被高度重視。這次展出製作Batik所需之尖嘴壺的畫筆，圖樣都是用這畫筆一筆一劃以熱蠟緩慢地描繪圖案，需要高度的專注力，才能完成Batik布料製作；而為了這次展覽，還開發創作專屬印尼特展主題的Batik圖樣相框的體驗。