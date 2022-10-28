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台南「赤嵌萬神節」明天登場 首度進行萬神踩街遊行

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南赤嵌萬神節明天在全美戲院登場。圖為去年活動盛況。圖／台南市府提供
台南赤嵌萬神節明天在全美戲院登場。圖為去年活動盛況。圖／台南市府提供

台南「赤嵌萬神節」明天在全美戲院前熱鬧登場，今年以台灣首廟天壇為主角，接連兩天邀請來自各地的陣頭團隊齊聚天壇來鬥鬧熱，更首度舉辦萬神踩街遊行，歡迎全台喜愛宗廟藝術的大小朋友們來台南，一睹眾神將帶來的精采藝陣表演。永福路將進行交通管制，來往民眾建議改道忠義路及西門路。

赤嵌朋派商圈理事長吳俊誠表示，赤嵌萬神節今年邁入第3年，今年以台灣首廟天壇（天公廟）為值星宮廟，首次以值星宮廟概念帶入，在玉皇上帝的號令下，邀請全台白龍庵什家將、宜蘭三星大隱鍾馗王爺廟伏魔五將軍等多個陣頭、表演藝術團體前來朝聖，於天壇廟埕前演出，再踩街至永福路的活動主場地，展現「赤嵌商圈，萬神同遊！」的精神。

經發局長陳凱凌表示，除特色藝文陣頭外，現場還有「樂音繚繞」精彩音樂演出及赤崁商家、府城老品牌和特色青創品牌共同組成的「朋派市集」，同時推出許多商圈限量周邊商品，包括萬神護身服、神龍擺尾運動毛巾等，同時赤嵌商圈與臺南購物節合作，只要在店家消費滿百元發票或憑赤嵌萬神節活動市集消費登錄劵即可上網登錄獲得購物節抽獎序號，就有機會獲得百萬名車、電動智慧機車、iPhone 14等超值好禮，越早登錄，中獎機會越多。

台南

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