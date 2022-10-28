快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

米奇遊台南加1天「聲光秀」 31日晚上8點Say Goodbye

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供

「米奇與好朋友CHILL遊台南」至今已吸引逾100萬人次參觀，廣受大小朋友們的熱烈歡迎，台南市觀旅局為感謝米奇與好朋友們帶給大家滿滿的美好回憶，展期雖只到30日，快閃店也在31日撤離，雖然31日周一已非活動期間，將在水上氣球撤場前加碼演出聲光秀讓民眾多一天欣賞。

觀旅局表示，市長黃偉哲指示加碼，所以10月31日晚間6點到8點現場仍將有聲光秀演出，邀請大家當晚可齊聚安平遊憩碼頭，在晚上8點最後一場加碼的Tsum Tsum聲光秀演出時一起打開手機燈光，用美麗的手機燈海向米奇與好朋友們Say Goodbye，讓活動完美落幕。

觀旅局郭貞慧局長表示，下周天氣較不穩定，希望天公作美，讓活動順利依排程進行，完美落幕。

目前活動撤場期程安排為：10月31日快閃店撤場、 11月1日水上氣球撤場、11月3日陸上氣球撤場。撤場前一晚10月31日加碼的聲光秀時間一樣為晚間6點至8點，每半小時一次。

此外，當晚晚間7點起，民眾只要在安平遊憩碼頭與現場任一米奇與好朋友活動的2個巨型氣球或5個主題打卡版合影，並把照片上傳自己臉書或IG(設公開)並且hashtag文字 「#BYEBYE米奇與好朋友CHILL遊台南」，經服務台工作人員確認後還可獲得迪士尼小禮物，限量100組，送完為止。

觀旅局提醒目前依氣象局天氣預報，下周天氣不穩定因素高，如果沒有颱風或壞天氣搗蛋，將依規畫期程安排撤場與撤場前加碼聲光秀與道別活動，如果天公不做美，將評估提前撤場及取消活動，請大家隨時注意台南旅遊網(twtainan.net)或台南旅遊臉書(facebook.com/traveltainan)資訊。

米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供
米奇與好朋友CHILL遊台南展至10月30日，已吸引破百萬遊客。圖／觀旅局提供

台南 快閃

延伸閱讀

米奇遊台南百萬遊客提前達標 觀旅局確定月底畫圓滿句點

米奇遊台南受歡迎市議員促延長 觀旅局：抱歉了！

貓在路中央把老鼠當沙包「連環揮拳」米奇被逼到卡車輪下竟奇蹟生還！

男大生驚見「米奇坐宿舍販賣機內爽吃自助餐」 眾人圍觀繼續嗑百萬網友看傻

相關新聞

鐵道迷看過來 嘉義遠百鐵道節登場

嘉義遠東百貨即日起於4樓展覽區「遠百鐵道節」熱鬧登場，有精緻台灣鐵道模型展、台灣鐵道文物展、阿里山森鐵火車攝影展、鐵路主...

影／離市區最近森林 新化林場推「興大76號森林咖啡」

中興大學新化林場與台南東山農民契作咖啡豆生產的「興大76號森林咖啡」，從種植、採摘、前製過程均在台南東山進行，由2位70...

學生PO文選戰噪音擾校園 嘉市環保局要求候選人克制

地方公職人員選戰已不到1個月，選情加溫下，有學生於地方臉書社團PO文反映，教學期間校園受到選舉宣傳車噪音干擾，無法專心上...

台日友好！台南日本人協會號召漁光島淨灘 150人響應

台南市日本人協會理事長野崎孝男號召該協會及台南市民間團體一起於漁光島進行淨灘活動，台南市長黃偉哲一早也到場共襄盛舉，繼今...

森山市集周末登場 將湧車潮

台南知名森山市集昨起在南美館2館戶外廣場登場，市長黃偉哲提前開箱，他說，南美館周邊景點與遊客眾多，加上今明兩天有赤嵌萬神...

這部短片入圍金馬獎！首創雲林影視補助最佳紀錄

由台灣動畫團隊耗時4年製作的「魍神之夜」入圍第59屆金馬獎最佳動畫短片，其受雲林縣政府影視製作補助計畫資助，好消息曝光後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。