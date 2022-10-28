米奇遊台南加1天「聲光秀」 31日晚上8點Say Goodbye

「米奇與好朋友CHILL遊台南」至今已吸引逾100萬人次參觀，廣受大小朋友們的熱烈歡迎，台南市觀旅局為感謝米奇與好朋友們帶給大家滿滿的美好回憶，展期雖只到30日，快閃店也在31日撤離，雖然31日周一已非活動期間，將在水上氣球撤場前加碼演出聲光秀讓民眾多一天欣賞。

觀旅局表示，市長黃偉哲指示加碼，所以10月31日晚間6點到8點現場仍將有聲光秀演出，邀請大家當晚可齊聚安平遊憩碼頭，在晚上8點最後一場加碼的Tsum Tsum聲光秀演出時一起打開手機燈光，用美麗的手機燈海向米奇與好朋友們Say Goodbye，讓活動完美落幕。

觀旅局郭貞慧局長表示，下周天氣較不穩定，希望天公作美，讓活動順利依排程進行，完美落幕。

目前活動撤場期程安排為：10月31日快閃店撤場、 11月1日水上氣球撤場、11月3日陸上氣球撤場。撤場前一晚10月31日加碼的聲光秀時間一樣為晚間6點至8點，每半小時一次。

此外，當晚晚間7點起，民眾只要在安平遊憩碼頭與現場任一米奇與好朋友活動的2個巨型氣球或5個主題打卡版合影，並把照片上傳自己臉書或IG(設公開)並且hashtag文字 「#BYEBYE米奇與好朋友CHILL遊台南」，經服務台工作人員確認後還可獲得迪士尼小禮物，限量100組，送完為止。