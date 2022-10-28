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開創退休後就職第2春 雲林銀髮人才服務據點揭牌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用。圖／雲林縣府提供
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用。圖／雲林縣府提供

邁入超高齡社會，雲林縣55歲以上人口佔全縣35.14%，配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」，雲林縣府成立「雲林縣銀髮人才服務據點」，今天由縣府主秘長曾元煌、勞動暨青年事務發展處長張世忠、遠東科大副校長陳炘鏞及縣內廠商代表共同揭牌，將協助55歲以上、依法退休且有意願繼續投入職場的人，開創職涯第二春。

曾元煌表示，為促進銀髮族持續參與勞動市場，兼顧山與海地區的平衡，選擇在雲林中心位置的虎尾鎮成立了銀髮人才服務據點，希望退休人員能活用本身的專業和經驗，重返職場。

據點服務項目包括開發適合年長者的非典型就業機會，例如臨時性工作等，並提供勞動法令及職涯諮詢服務、辦理就業研習、促進雇主聘僱專業銀髮人才技術及經驗傳承，世代交流及合作等，歡迎縣內55歲以上及依法退休，有意二度就業的縣民能多加利用。

勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，縣府今年辦理職業訓練課程，中高齡參訓206人，佔整體參訓人數69.5%，顯示中高齡者參與勞動市場的意願高，未來除結合就業徵才博覽會及職訓課程，提升高齡者勞動參與率，鼓勵高齡者二度就業外，也會積極致力於青年返鄉及留任，為雲林在地企業注入職業活水。該據點成立後，預計每年開發300個以上的工作機會，就業成功人數540人次。

今天揭牌儀式後，辦理廠商座談會，藉由企業代表與談，了解企業僱用高齡者的經驗及困境，並宣導政府的僱用獎勵措施，使勞資共創雙贏。雲林縣銀髮人才服務據點，服務時間每周一至周五，服務電話：05-6329191，地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段426號1樓。歡迎55歲以上待業或退休者一起銀在扭轉力。

雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用，內部談話設施完善。圖／雲林縣府提供
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用，內部談話設施完善。圖／雲林縣府提供
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用。圖／雲林縣府提供
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用。圖／雲林縣府提供
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用。圖／雲林縣府提供
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用。圖／雲林縣府提供
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用，提供各種就職服務。圖／雲林縣府提供
雲林縣第1座「雲林縣銀髮人才服務據點」今天在虎尾鎮揭牌啟用，提供各種就職服務。圖／雲林縣府提供

雲林 職涯 銀髮族

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