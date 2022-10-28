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台灣花菓盆栽展今起台南市府民治中心南瀛堂展出5天

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣花菓盆栽展今起在台南市府民治中心南瀛堂展出5天。記者周宗禎／翻攝
台灣花菓盆栽展今起在台南市府民治中心南瀛堂展出5天。記者周宗禎／翻攝

2022「台灣花菓盆栽展」今天起在台南市政府民治市政中心南瀛堂展出5天。展覽現場有花菓盆栽展出、盆栽業者販售小品盆栽及盆栽資材，以優惠價格讓民眾採購，歡迎民眾把握展期欣賞盆栽藝術之美。

農業局長李建裕說，近年逐漸盛行以植物為媒介啟發人的五感，感受植物生命能量，進而產生安定、愉悅心情的綠色療癒概念。

李建裕表示，每年展出的花菓盆栽展覽集結眾多盆栽創作者，以花果樹種為主體，並運用素材等物件，透過個人獨特創作力，將作品凝縮於盆栽中，造就一盆擬似大自然的藝術結晶，將其提升至藝術的層次。希望展覽能讓盆栽產業更貼近民眾生活，提供民眾做為居家綠化與欣賞盆栽藝術美學的好選擇，並推廣盆栽產業。

市長黃偉哲表示，台灣盆栽發展悠久，盆栽產業既是農業，更是文化藝術的一環，經盆栽創作者運用巧思，使用素材搭配、布置，巧妙結合農業與藝術元素，提升農業經濟附加價值，也具有療癒人心的效果。

台灣花菓盆栽展今起在台南市府民治中心南瀛堂展出5天。記者周宗禎／翻攝
台灣花菓盆栽展今起在台南市府民治中心南瀛堂展出5天。記者周宗禎／翻攝
台灣花菓盆栽展今起在台南市府民治中心南瀛堂展出5天。記者周宗禎／翻攝
台灣花菓盆栽展今起在台南市府民治中心南瀛堂展出5天。記者周宗禎／翻攝
台灣花菓盆栽展今起在台南市府民治中心南瀛堂展出5天。記者周宗禎／翻攝
台灣花菓盆栽展今起在台南市府民治中心南瀛堂展出5天。記者周宗禎／翻攝

盆栽 台南

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