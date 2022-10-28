台南龍崎采竹節11／5登場 農會與市府農業局合辦促銷

台南市政府、龍崎鄉農會今天展出多項竹炭產品，宣布2022龍崎采竹節11月5日在龍崎竹炭故事館廣場舉辦。今年活動有四健會員絲竹樂成果表演、家政班成果歡唱，區公所竹編展覽、竹編DIY教室及農會的竹炭月回饋有禮行銷活動，在地風味料理料理品嘗、竹炭DIY親子體驗，歡迎親子闔家前來同樂。

龍崎農會表示，龍崎區具有獨特的地形，稀有的竹炭產業特色別緻，竹林景色環繞，使龍崎擁有「采竹之鄉」的美名，除了這場促銷活動、12月將發表全新開發竹炭製品。

龍崎農會指出，民國96年起陸續建立四座日式傳統的竹炭土窯，並結合產官學等單位研究符合台灣本地竹材的竹炭燒製技術，使用本地竹材燒製出高品質的竹炭，開發出一系列的商品如竹炭片、竹炭粒、竹醋液等竹炭商品，賦予本地原本已經逐漸沒落的竹產業新的生命及契機。

農業局長李建裕表示，龍崎地處台南邊陲地帶，老齡化人口比例居高，雖然有豐富的林業及觀光資源，但是卻無法妥善利用，近幾年配合政策推動地方創生。

而龍崎區農會配合成立臺南市青年農民聯誼會龍崎分會，整合有意回鄉從農的有志青農，整合力量、統一輔導。秉持食當季、吃在地，農會也於采竹節活動當日舉辦青農市集，協助在地青年農民行銷，推廣在地優良農特產品及在地青年竹編作品展覽。