國內第1瓶履歷花生清油問世 虎尾農會冷壓初榨技術成功

為滿足國人追求健康，雲林縣虎尾鎮農會推出國內第一瓶擁有產銷履歷的冷壓初榨花生油，標榜最安全甚至不必炒煮可直接飲用。這款低溫冷壓的清油，不僅保存花生高價值的營養，且不易氧化可延長保存時間，讓民眾吃到花生油的美味，也吃出健康，預定下月初正式發表上市。

虎尾農會總幹事蔡武吉表示，雲林是國內花生的主產地，產量佔全國75%，虎尾鎮種植面積約1505公頃，佔全國7％，僅次於元長鄉、土庫鎮及東勢鄉，配合農糧署推動產銷履歷，長期以來採取與農民契作方式，種植安全品質高的花生，再提供給農會加工，建立產銷履歷落花生系列產品。

目前契作面積達兩百廿頃，為進一步推動產銷履歷花生加工產品，在農糧署委請食品專家現場專案輔導，協助加工廠廠區環境、動線、機械配置、產製技術及人員衛生安全等進行整場規劃及改善後，農會已陸續完成花生榨油、花生脫殼、花生加工製品及花生粽等四個加工廠通過ISO22000及HACCP產銷履歷等驗證。

蔡武吉說，今年虎尾農會更進一步開發出台灣第一個有產銷履歷冷壓初榨花生清油，傳統花生油以180度高溫榨油，虎尾農會改為150度低溫冷榨，不會破壞花生原有的營養，且通常油品酸價愈高，油脂就越不新鮮，一般花生油酸價值約在2mg KOH /g以下，虎尾的清油的酸價則可做到低於1mg KOH /g，所以既不易氧化，且營養保存不流失。