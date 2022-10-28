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赤崁文化園區成選舉攻防？ 文化局：歡迎監委主動了解

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南赤坎文化園區地下停車場已進行1樓鋪面。圖／文化局提供
台南赤坎文化園區地下停車場已進行1樓鋪面。圖／文化局提供

台南市文化局表示，近期因應選舉，外界有人突關心「赤崁文化園區改造工程」涉及遺構議題，引發不當誤解問題，文化局強調，本工程執行皆依《文化資產保存法》規定審慎辦理，對於發現的遺構更是謹慎以對，並經本市文化資產審議會決議，未來將朝「台南常民歷史再現」的展示目標進行規畫。

文化局提出4點說明：

一、於工程前：超前佈署，啟動預防性考古調查，並依結果調整設計配置。「赤崁文化園區改造工程」啟動前，即由文資處委託專家學者先後於104年、106年進行2次抽樣調查研究，包括透地雷達及試掘調查，確認成功國小操場位置可能存有疑似台灣縣署的重要遺構。故於規畫設計階段，即先行調整建築設計配置，以避開遺構可能位置。同時由於赤崁文化園區範圍廣大，抽樣調查對於地下資訊的掌握仍有其侷限性，因此工程動工後，更全程委託台南考古中心進行施工監看。

二、於工程中：「全程施工監看」，發現遺構現象後即依法停工，並邀集不同領域專家學者及本市審議會委員進行會勘評估，並決議原赤崁文化園區停車場以考古發掘方式「全面揭開調查」。

三、文資涉及校舍及地下停車場部分：市府全程忠實執行審議會決議，依目前的變更設計方案施工，故成功國小校舍工程繼續進行，兼顧文化資產保存與學童受教權，並為赤嵌樓周邊常民場域再現預做準備。

文化資產審議會肯認該場域在台南歷史發展上的重要性，赤崁文化園區以「赤嵌樓」與「台灣縣署」為場域的核心建築，因此：縣署區域限制開發，就適合作為後續展示利用的遺構區域，進行最大化保留；

此外，部份區域遺跡與赤嵌樓與台灣縣署地景關係薄弱，且現存狀況不佳，或為過去工程行為所擾亂，失去原有層位脈絡，不見相關遺構留存，則允許工程進行，惟仍須於工程進行過程中，配合進行施工監看。

四、文資保存與城市發展共融並行：世界上許多重要歷史城市，經常因公共工程的進行而促成重要歷史遺構或遺跡得以被當代人所見之契機，而非以凍結式保存觀念為圭臬。透過現代工程技術及設計創意，與世界文資保存觀念接軌，透過新舊融合，文化遺產也能更融入當代人們的生活，而不是讓活人隨處只見歷史的墓誌銘。

市府強調依循《文資法》及文資審議會的歷次決議忠實執行赤崁文化園區改造工程，期使赤崁樓未來能繼續見證舊城新生命，展現歷史在時間與空間上的延續性，與市民共同演繹城市歷史的發展軌跡。

市府指出，台南是全國最有能力貫徹文資保存及文資審議決議的縣市，市府非常歡迎監委主動瞭解赤崁文化園區改造工程，期盼藉此一同協助外界部分人士釐清誤解，將當代文資保存的觀念和實務做法介紹給更多國人瞭解。

台南赤坎文化園區地下停車場已進行1樓鋪面。圖／文化局提供
台南赤坎文化園區地下停車場已進行1樓鋪面。圖／文化局提供

文化資產 台南

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