雲林虎尾福安宮糖廠媽環台 今巡訪嘉義蒜頭、大林糖廠

雲林縣虎尾鎮福安宮供奉「糖廠媽」，本月14日起駕展開15天的環島遶境，今天為遶境最後一天，早上抵達嘉義蒜頭糖廠，糖廠員工熱烈接駕，再往大林糖廠及雲林虎尾糖廠，完成環台壯舉。

福安宮廟方主委黃國書指出，福安宮位於虎尾糖廠旁，香火鼎盛，信徒稱為「糖廠媽」，每年虎尾糖廠開工製糖，都會迎請「糖廠媽」進廠賜福，祈求製糖平安順利，成為國內產業獨特的宗教儀式。

廟方表示，環台除巡訪全國12座糖廠，今年鹿港新祖宮、白沙屯拱天宮、台灣護聖宮、大有慈賢宮、王功福海宮、溪湖福安宮、西螺廣福宮、社口福天宮、吳厝朝興宮、朴子配天宮、屏東天后宮、麥寮拱範宮、雲邑百二庄老大媽會等宮廟共同參與，完成環台壯舉。

今天為雲林縣虎尾福安宮環島巡訪，遶境最後一天，前往嘉義蒜頭糖廠、大林糖廠及雲林虎尾糖廠，今早蒜頭糖廠員工熱烈接駕，並配合廟方相關行程與巡訪事宜，除共襄盛舉外，也期盼糖廠員工平安順利、聖德雨霑。