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赤崁園區開挖不當？文化局：京都與巴黎也非凍結保存

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市赤崁文化園區因挖到清代遺構，影響到工程進度。圖／成功國小提供
台南市赤崁文化園區因挖到清代遺構，影響到工程進度。圖／成功國小提供

監委林國明申請主動調查台南市「赤崁文化園區改造工程」施工發現遺構與文化層現象，台南市府卻仍在成功國小內挖設地下停車場，恐影響文化古蹟保存，有無涉行政違失；文化局長葉澤山表示，一切都按照計畫執行，絕對會配合提供資料，台南市是歷史古城，不可能完全凍結保存，世界潮流是文化資產保存兼顧城市未來發展相容，會讓委員和市民清楚了解，這樣的方式會讓城市有更好的發展。

葉澤山舉日本京都和法國巴黎為例，都是歷史城市，也是高敏感文資區域，但長期以來也一直在討論，如何在適當開發和文資並存中，找到可以相容並存的方式，日本京都若是凍結式保存，如何容納現在每年湧入的觀光客，巴黎羅浮宮金字塔建築當初興建時，也引起很多討論，但現今被認為是本世紀最偉大的建築之一。

葉澤山說，當初成功國小重建是因為結構要補強以及學校比赤崁樓高，天際線不好看，才決定將學校改建，以及交通局要蓋的地下停車場，交由文化局與赤崁文化園區一起執行，就像忠義國小與孔廟文化園區串聯起來一樣，後來因地下停車場挖到歷史遺構，需調查、清理等，因此工程才會延宕，但目前已無遺構問題，就是加緊趕工，成功國小師生可在2024年寒假回到新學校上課，另還有遊客服務中心會再多1年的工期，就會全部完工。

文化局指出，赤崁文化園區的改造，是希望如同孔廟文化園區將孔廟與忠義國小結合為一體，拆除結構初評不佳之老校舍，並解決商圈停車需求，因此，才透過此計畫將成功國小重新規劃與赤崁文化園區融為一體，達到統合性目的。

工程過程當中，對於出土遺構的發見、研究、清整、分類等事務，均依文資法等相關規定來執行，有助釐清史料對於赤崁地區以往不足並加以補足，透過此次的歷史考古，了解赤崁周邊的常民生活聚落以及縣署的所在，有助於赤崁文化園區歷史的完整度。

孔廟 文化局

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