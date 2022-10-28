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南市路平零跳票！東區長榮路與東門路、安南區海尾路完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供

南市路平專案再增加東區長榮路與東門路、安南區海尾路完工，市府工務局表示，執行路平政策以來「零跳票」，市長黃偉哲也一再向市民承諾「台南市道路要一條一條的去做路平改善」，並逐一兌現。

工務局說年擬定路平專案的道路改善案件 ，工經過上半年的籌畫設計、發包作業，下半年開始已積極一條條進場施作；最近完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等3條道路改善，平坦美觀，路平看得見。

東區長榮路及東門路是台南市區主要道路，車流量頻繁造成道路負荷量大，工務局列入今年路平專案辦理，改善起點自長榮路林森路口往北至懷恩街，與東門路崇學路口往西至東門城(東門路一段135巷)止，改善長度分別為941公尺及1322公尺，共2263公尺，各管線單位配合人手孔蓋下地約346座，工程總經費共1800萬元。

安南區海尾路（安明路至海佃路）是一條觀光道路， 改善長度約2184公尺，各管線單位人手孔下地共57座，工程經費約1356萬元。今完成路面改善後，提供民眾一個安全、舒適、順暢的行車環境。

台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供
台南市路平專案近期再完成東區長榮路與東門路、安南區海尾路等道路改善 。圖／台南市工務局提供

路平專案 黃偉哲

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