「柚來搗蛋」台南麻豆農會讓大白柚與萬聖節完美結合

寒露起、氣溫降，台南麻豆大白柚順應節氣在霜降時節登場。今天麻豆區農會與麻豆北勢國小一起在麻豆白柚園舉辦「柚來搗蛋～食農教育體驗活動」，要讓小朋友提前過特別的萬聖節，市長黃偉哲化身哈利波特介紹推廣大白柚與民眾同樂。

麻豆農會與北勢國小合辦的「柚來搗蛋」活動，結合萬聖節活動，在碩果纍纍的大白柚果園舉辦食農教育體驗，利用大白柚與在地食材，製作一系列女巫手指餅乾、蝙蝠漢堡、眼球蛋糕等可愛又搞怪的應景餐點，透過趣味的方式讓學生在耳濡目染中認識家鄉的產業，期能永續傳承，在滿滿充當偽南瓜的大白柚所布置的場景與趣味遊戲中，讓小朋友在歡度一場別具教育意義的萬聖節，並達到行銷麻豆大白柚的效果。

黃偉哲表示，每年的10月底萬聖節，10月正好是麻豆大白柚上市的時節，麻豆農會發揮巧思把白柚跟萬聖節結合在一起，一方面行銷白柚，一方面讓大家知道萬聖節到來了。

麻豆農會把大白柚取代南瓜，用大白柚來呈現萬聖節的氣氛，絲毫沒有違和感，而且許多設計造型都很好玩，讓西洋的鬼節帶給國人的不是驚恐、而是驚喜，希望能吸引喜愛過萬聖節的民眾，讓大家一起來品嘗、享受好吃的麻豆大白柚。