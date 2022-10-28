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環境清潔周 嘉義竹崎鄉長帶隊清理公園內11處犬隻便便

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉長曾亮哲親自清理公園內近11處狗便便，呼籲飼主愛牠就不要隨「便」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉長曾亮哲親自清理公園內近11處狗便便，呼籲飼主愛牠就不要隨「便」。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣環保局與竹崎鄉公所昨天在能賞阿里山小火車上下山景的灣橋村鐵道公園，進行10月底環境清潔周活動；竹崎鄉長曾亮哲親自清理近11處狗大便，呼籲飼主，愛牠就不要隨「便」。

嘉義縣環保局人員、竹崎鄉長曾亮哲、公所清潔隊、灣橋水巡守隊和灣橋社區志工等，近百人，昨天沿著灣橋鐵道公園進行街道清掃至灣橋郵局，光是在鐵道公園內，就清了至少11處畜犬隻排泄物。

公園大草皮吸引許多民眾到此溜毛小孩，但有部分遛狗飼主，卻在毛小孩如廁後，沒有隨手清理，居民見狀通報縣環保局，環保局表示，接下來稽查人員發現有犬隻排便污染行為，拍照確認後，對飼主進行取締告發。

竹崎清潔隊長林則宏表示，公所在公園旁設有免費清理犬隻排泄物的塑膠袋，供民眾取用，希望民眾帶愛犬遊玩時，順手清理排泄物，違者可依廢棄物清理法可處以1200元至6000元罰鍰。

根據環保局統計，今年1至10月份已受理狗便未清理導致環境污染案件4件，環保局長張根穆呼籲，飼主們要隨身攜帶清便器具清理狗便，維護村里社區環境，善盡管理毛小孩清理犬便的責任。

曾亮哲表示，灣橋村是從高速公路及嘉義市進入竹崎的必經之地，可稱為竹崎的門面，大家一起維護街道的整潔，讓居住的環境更加的美麗，未來公所會思考如何進行環境美化，提高生活品質。

環保局秘書翁逸偉說，參與者將村莊當成自己家一樣的打掃，環保局也安排了犬便清理及水溝蓋禁丟菸蒂的重點宣導，希望鄉親配合，一起打造美麗的社區環境。

灣橋鐵道公園，以童趣為設計黑熊車長及動物遊客，紀念已退休的森鐵灣橋車站，公園不僅能見到阿里山小火車山下山，也有兒童遊樂設施、籃球場及大草皮，是社區居民休閒綠地。

嘉義縣環保局與竹崎鄉公所在灣橋村鐵道公園周邊，進行10月底環境清潔周活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局與竹崎鄉公所在灣橋村鐵道公園周邊，進行10月底環境清潔周活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局與竹崎鄉公所在灣橋村鐵道公園周邊，進行10月底環境清潔周活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局與竹崎鄉公所在灣橋村鐵道公園周邊，進行10月底環境清潔周活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉長曾亮哲親自清理近11處狗便便，呼籲飼主愛牠就不要隨「便」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉長曾亮哲親自清理近11處狗便便，呼籲飼主愛牠就不要隨「便」。圖／嘉義縣政府提供

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