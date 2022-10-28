黑嘉嘉拍片行銷嘉義縣 榮獲坎城世界影展最佳廣告

嘉義縣文化觀光局今年邀請圍棋名人黑嘉嘉拍攝嘉義縣「一起來嘉」觀光影片，包裝嘉義縣旅遊，在今年坎城世界影展榮獲最佳廣告！影片中介紹嘉義阿里山、故宮南院、高跟鞋教堂及阿里山森林小火車等縣內景點；嘉義縣翁章梁表示，透過海外影展行銷，把嘉義縣的觀光推廣給海外觀光客。

以「一起來嘉」為主題，呈現「享受在嘉。每一步都是好的落點」為主題，主打嘉義縣友善旅遊環境，不論是自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃，或者是徜徉廣大茶園享受自然風光，觸動觀眾心弦。

一起來嘉，除了榮獲2022坎城世界影展最佳廣告，也獲得2022 SENSEI Tokyo FilmFest 最佳廣告提名、2022 Amorgos Tourism Film Festival 希臘旅遊影展，以及The 180’ Berlin FilmFest 柏林旅遊廣告影展入圍殊榮。

翁章梁表示， 10月國門開，嘉義縣也是外國遊客來台首選，透過海外影展行銷嘉義，把嘉義縣的觀光獨特性透過影片推廣給海外觀光客，打響國際旅遊行銷。

文觀局長許有仁表示，影片是非常重要的行銷媒材，藉由這次影展的殊榮，嘉義縣未來也將投入更多的心力在數位及海外宣傳，透過不同的行銷方法將嘉義縣的美，宣傳出去，讓遊客來嘉，不想回家。