米奇遊台南受歡迎市議員促延長 觀旅局：抱歉了！

「米奇與好朋友CHILL遊台南」吸引無數遊客造訪，也讓安平商家買氣大增，台南市議員李啟維建議市政府應評估10月30日結束的米奇老鼠展示活動能延長。觀旅局表示，因涉及國際合約，無法延長，接下來會有謝幕活動。

安平區、南區市議員候選人李啟維表示，「米奇與好朋友CHILL遊台南」從9月9日在安平遊憩碼頭開幕以來就造成轟動，很多遊客慕名而來，全家大小攜家帶眷，小朋友看到可愛米老鼠都很高興，遊憩碼頭岸邊大家搶著拍照留念，也讓安平原本寂靜的夜晚增添熱鬧氣氛。

他表示安平漁港有寬闊水域，運河沿岸遊憩碼頭動線良好，不管白天或晚上整個水域都很漂亮，因為安平環境得天獨厚，米奇老鼠活動才能相得益彰事吸引無數觀光人潮，效果不輸給元宵節的台灣燈會。他說，很多店家向他反映，自從辦了米奇活動後，安平的人潮買氣明顯增加，政府應審慎評估可否延長展期。

關關旅遊局長郭貞慧表示，「米奇與好朋友CHILL遊台南」開幕以來吸引逾百萬人次參觀，活動以水上巨萌TSUM TSUM打頭陣，國慶連假巨型米奇米妮陸上氣球驚喜加入，現場還有5款主題拍照裝置吸引民眾目光駐足搶拍。

入夜後米奇造型光球森林圍繞在巨型米奇米妮氣球周邊，一同點亮安平遊憩碼頭，讓參觀民眾從早到晚沉浸在迪士尼經典角色陪伴之中，此活動甚受市民朋友的喜歡，也聽到希望延長活動的聲音，但因為此活動涉及版權，又是國際合約，雖努力爭取，但仍無法延長，不過，接下來會有謝幕活動。

郭貞慧說，本周末活動眾多，看完米奇與好朋友後，可以選擇參加中西區南美2館的森山市集 (28至30日)、河樂廣場的餐酒嘉年華(29至30日)、赤嵌萬神節 (29至30日)或是海安商圈裝神弄鬼萬聖派對 (29至30日)等活動。以上4個活動有整合推出雙層巴士的巡迴接駁車，歡迎大家多利用大眾運輸前往。更多活動資訊請上台南旅遊網(twtainan.net)或台南旅遊臉書 (facebook.com/traveltainan)查詢。