走過56個寒暑 台南白河公所周日將拆除重建
走過56個寒暑，台南市白河區公所因建物老舊及空間不足將原地拆除重建，本周日上午舉行動土典禮，預計後年完工，未來白河戶政事務所也將一併遷入，公所下月1日起將暫遷往白河運動公園辦公。
坐落於白河區三民路與中山路交叉路口的白河區公所，辦公廳舍最初建於日據時代，為木造房舍，1964年1月18日因白河大地震毀損，目前辦公廳舍是1965年12月31日原址重建，佔地912.34坪，建坪421坪，為獨棟2層西式建築，1966年1月11日啟用迄今逾56年。
白河區公所廳舍因建物老舊且空間不敷使用，地方多年前爭取改建，市長黃偉哲上任後指示加快進度獲內政部核定，2020年起歷經5次流標，因近期營建物價不斷攀升，市府增加經費4474萬餘元，總經費為1億9950萬元，經市議會審查同意墊付，今年8月11日在第7次招標時順利決標。
公所說，公所建物規畫為興建地下1層、地上3層，總樓地板面積約1231坪，預計後年完工。除公所，鄰近白河戶政事務所將一併遷入，民眾洽公將更方便，同時也將設置「社區公共托育家園」，落實托育在地社區化目標。
公所辦公廳舍老建物拆除在即，不少人依依不捨，日來忙搶拍，據悉，30日上午9點半將舉行開工動土典禮，下月1日起白河公所將暫時遷往白河運動公園辦公，電話號碼不變，10月31日公所因搬遷作業，當天將暫停洽公服務。
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