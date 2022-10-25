嘉市農產創意擺設競賽 兩顆木鱉果奪冠

創立17年的嘉義市社區大學「自然農法分享班」，今天辦年度大會暨優良農產品競賽，40名學員報名參賽，花巧思融入插花技藝，擺設農作物，變成吸睛作品；游素雲用兩顆木鱉果、種子，營造1家人情境，取名「多子多孫」，希望鼓勵年輕人多生育，獲得第1名。

嘉市社大自然農法分享班於鈺通飯店辦「好自然農業社年度大會暨優良農產品競賽」，競賽鼓勵學員用創意妝點農產品，為自家的蔬果增添趣味及亮點，學員拿出參賽的有香水芭樂、香蕉、龍眼、柑橘等熟悉水果，也有諾麗果、紅毛丹及木鱉果等特殊品項；評審就外觀特色、包裝技巧、稀奇古怪等指標評分。

游素雲使用2顆木鱉果，1綠、1紅，用果實的種子做眼睛，做成一對父母，其他種子裝扮成孩子，形成一家人，作品取名「多子多孫」，指出「橘色天堂果然幸福，闔家歡健康代代傳，人人幸福家家歡樂」。

獲第2名的鍾玉亭用紅毛丹、黃金果、四季龍眼、榴槤蜜、紅毛丹等水果做擺飾，都是受新住民歡迎水果，取名「選擇比努力重要」，他寫下「種對作物賺大錢，種錯作物賺工錢」，表示打開特定的市場，別人沒有的他有，就可以賺大錢。

吳文澤以紅毛丹、生薑、鹽，擺出作品「山珍海味」獲第3名，他說，在梅山山區種植，遇見白鼻心、松鼠、老鼠，用鼠籠捕捉後再帶去野放。

吳隆山用了可可果、木鱉果、芋頭等30種水果，擺出作品「豐足」，得到佳作，他說，退休後在竹崎山區種4分地，重50、60樣，樂於欣賞整個耕作過程。

李美宙使用越瓜、四季芒果、南瓜、洛神，作品取名「越過芒點」，在南瓜畫上黑眼睛，象徵是盲點。

黃敏惠頒獎優良農產品得獎者外，也表揚資深優良教師，89歲的陳德生協助成立養蜂組、捐贈養蜂資材，至今仍指導學員蜜蜂飼養管理技術；自嘉義農專技工退休的黃福興，運用米麵食品加工專長，製作米食義賣以捐贈班費，並指導學員茄科蔬果嫁接技巧。

黃敏惠說，4月19日立法院才三讀通過「食農教育法」，但嘉市早在10多年前就將食育概念融入教學，並身體力行落實在生活，永續環境需要全世界共同面對、努力。