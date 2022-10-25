雲林最夯的土庫驛可可莊園 推出超浪漫的巧克力之夜

雲林縣最夯的創生基地土庫驛可可莊園，標榜從種植到餐桌已發展成為國內知名的品賞巧克力的農園，更是年輕人最愛，配合雲林縣府的台灣國際咖啡節，11月12日開辦「巧克力浪漫之夜」，優雅田園風光結合音樂演奏，讓大家在星光下，感受綻放巧克力浪漫魅力，歡迎踴躍報名。

配合政府推動農業創生，旅外科技公司負責人陳盈豪返鄉，一切從零開始，整地開發可可樹園，建創環境優雅的農莊，並引進世界各國可可，延聘知名巧克力製作大師進駐，製作各種不同風味的手工巧克力。

土庫驛可可莊園不僅是國內極少數集世界各國巧克力於一身且是純手工製造的莊園，如今發展出各種市面買不到也吃不到的新式巧克力，讓遊客徜徉在巧克力的芬芳世界中，吸引不少國內外可可愛好者前來造訪。

縣府計畫處長李明岳說，土庫驛可可莊園短短幾年，讓土庫小鎮成為承載世界頂尖的人與技術，帶動小鎮重生的可能，期待藉由成果分享會，展示創生豐碩成果，也讓各地創生夥伴彼此交流、學習，激盪出創意火花，鼓勵更多人加入地方創生行列。

今天由莊園的園主陳盈豪親自講解各國可可的風情，以及開創莊園背後故事，原是為給父親提供園藝治療，進而發展出新的創生火花，讓人大開眼界。縣府農業處長魏勝德表示，配合台灣咖啡節20周年，土庫驛可可莊園將11月12日舉辦「巧克力浪漫之夜」，帶領大家在星光和曼妙音樂中，感受綻放巧克力浪漫魅力，歡迎大家踴躍報名。詳情可上土庫驛可可莊園網站查詢。