佐登妮絲城堡台北旅展不缺席 送千名遊客免費入園

2022ITF台北國際旅展11月4日至7日登場，今年嘉義縣最新旅遊景點佐登妮絲城堡，是全台最夯最高人氣，更是超多網友敲碗想去的熱門勝地，試營運到31日止，下月起正式營運，票價恢復全票300元，縣府與佐登妮絲城堡合作，台北旅展「嘉義縣展館」送千張免費入園券。

凡每日到展館按讚，追蹤「慢遊嘉義」粉專的前250名粉絲，就能獲得1張價值300元的免費入園券，讓參加旅展的遊客，人人都有機會到城堡一遊。

縣長翁章梁說，大林鎮大埔美產業園區佐登妮絲城堡，試營運期間讓大林熱鬧非凡，園區幾乎天天有遊覽車帶團來玩，周邊停車場幾乎都滿位，假日甚至同時有20輛遊覽車進場，週末1天入園將近2.5萬人，可見超高人氣！希望將高人氣延續到台北旅展，與佐登妮絲合作旅展送免費入園券，總價值達30萬元，吸引北部遊客到嘉義，欣賞城堡建築，讓更多人認識嘉義。

佐登妮絲城堡佔地1萬5千坪，是全台最大美容生技園區，10月1日試營運到31日，11月1日起正式營運，旅展邀請全國遊客都能到城堡體驗當「公主」、「王子」古典貴族風！園區2座噴泉、巴洛克風格迴廊、穹頂最為熱門。

文觀局長許有仁說，大林是經過認證的國際慢城小鎮，推薦遊客走訪城堡，順遊產業園區附近老楊方城市，買「方塊酥」伴手禮，走訪「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」，車程短短3分鐘，一次就能走訪3個特色園區；大林鎮還有萬國戲院、泰成中藥行及大林好，都能看見大林滿滿舊回憶。