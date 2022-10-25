台南督學陳思瑀獲教育科技大獎 黃偉哲：引以為榮

「程有威先生教育科技獎」日前公布第5屆獲獎名單，台南市教育局督學陳思瑀是首位獲此此殊榮的教育行政工作者，今天接受頒獎。市長黃偉哲期勉教育局繼續努力，擦亮全台首學的招牌。教育局長鄭新輝表示，此獎不只是個人的肯定，也是對教育團隊的鼓勵。

誠致教育基金會長期運用數位科技改善教學品質，創設的「均一教育平臺」今年榮獲第5屆總統創新獎。該會也設立「程有威先生教育科技獎」，基金會董事長方新舟、執行長吳明柱今天下午頒贈獎牌與獎勵金10萬元給陳思瑀。

市長黃偉哲說，去年的公版直播教學轟動全國，陪伴全國親師生在疫情期間停課不停學，其中督學陳思瑀督學帶領新課綱辦公室及輔導團教師，發揮關鍵角色，獲得「程有威先生教育科技獎」，與有榮焉；而從新課綱、課程博覽會、雙語推動、品德、科學教育到閱讀、寫作推動，更看到教育局團隊的用心。

鄭新輝示，陳思瑀的獲獎不只是對她個人的肯定，也是對台南教育團隊的鼓勵。台南有一群專業、熱情且優秀的工作夥伴，為了停課不停學，規畫線上自主學習平台與停課不停學模式，尤其在全面停課後，能在短時間內召募到勇於承擔的直播教學人力，每天開出70多門課，相當了不起。

方新舟說，基金會設此獎項，是比照米其林等級方式，經私下探訪，以「教育意義」、「科技運用」、「創新性」為審核標準，評選出最佳教育工作者。2021年5月疫情升溫，教育部宣布全國中小學停課不停學，台南能在24小時內推出公版直播課程，累計900萬以上人次觀看，絕對稱得上是台灣教育史的新頁。為了提供不同教科書版本的內容，每天必須完成72門直播課程，由鄭新輝規畫領軍，整合資訊中心和新課綱辦公室，由陳思瑀執行，招募國教輔導團超過200名教師投入，非常不容易。

陳思瑀表示，資訊科技教育自己是外行，但在政策推動上，能界定問題、掌握關鍵問題並對症下藥，是行政工作者需具備的素養。她說，台南有群專業、熱血的專家教師團隊，2020全台首學課程博覽會，第一場線上直播課程博覽會由高中國教輔導團隊南二中教務主任涂益郎、新豐高中老師蘇瑛慧協同規畫，培訓近百位教師直播說課，這些種子教師也成為2021公版直播授課的主力講師，讓台南能在停課隔天立即推出公版直播課程。目前接軌生生用平板政策，願意持續進步成為終身學習者。