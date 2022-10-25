雲林人在這些地方唱歌沒問題 公播費縣府全出

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣前年起補助有設電腦伴唱機的老人會、村里集會所及活動中心公播費。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣前年起補助有設電腦伴唱機的老人會、村里集會所及活動中心公播費。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣老人會、村里集會所及活動中心多有設置伴唱機提供長者唱歌紓壓，不過因其涉及公播、版權問題，常收到繳費通知造成無法開心唱的困擾；縣府前年起全額補助公播費，解決唱歌及費用問題，今年共補助288部。

社會處表示，凡在社區活動中心、老人文康中心、村（里）集會所等公共場所中使用卡拉ok即涉及公播權，須取得授權才屬合法。

老人會、村里集會所及活動中心是長者休閒同樂的重要去處，社會處接獲民眾陳情，為解決困擾，縣長張麗善指示，自2020年起，縣內公共場所、公益性活動等公播費，均由縣府承擔。

社會處以補助20鄉鎮市公所予各社區申請，及各老人會1部電腦伴唱機為主，2020年補助220部、共56萬6060元，2021年補助233部、共59萬9239元，今年則補助255部、共65萬6115元，另老人會有33部。

至於灌錄新歌的重製權，因涉及多家廠商版權問題，社會處表示，仍持續建請中央修法，推動公益性使用免費授權，或全額補助重製權費用。

雲林 張麗善

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