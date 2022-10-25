南台科大通過審查 成為國考電腦化測驗認證合格試場

南台科大通過考選部審查，成為國家考試電腦化測驗台南考區認證合格試場，今天校長盧燈茂與考試委員吳新興、王秀紅、姚立德及考選部長許舒翔於校內國際會議廳主持電腦化測驗認證合格試場揭牌，典禮後南台科大計算機中心主任鄭鈺霖介紹試場環境、機房等設備。

考選部推動國家考試電腦化測驗，近年考試範圍及擴增電腦化測驗應試座位數，去年相關官員參訪認為南台科大電腦教室設備與環境，確具備國家考試電腦化應試場所條件，並希望南台科大能加入國家考試電腦化考場示範試場。

校方配合培訓足量試務人員，獲考選部驗證通過，成為國家考試認證合格電腦試場，將提供台南考區8間電腦教室500個應試座位。

近年許多考試與測驗電腦化，應考人在按下結束作答鈕立即可獲知當節測驗成績，並透過網路提出試題疑義及複查成績，國家考試流程自動化作業提升考試品質及試務效率；校方表示，因資訊設備優規、電腦教室規格統一通過國家考試專屬電腦試場認證，將提供鄰近台南區域考生就近考試，也善盡大學社會責任與永續發展。